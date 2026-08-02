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Neodoljivi dečak pratio je sve mečeve Španije, s tribina strastveno bodrio brata i "furiju" na putu do titule, a njegovi simpatični potezi redovno su postajali viralni hitovi na društvenim mrežama.

Kejn je ponovo u centru pažnje, ovoga puta zbog odlaska kod frizera, gde ga je odveo upravo stariji brat. Lamin je za svog mlađeg brata izabrao poznatog brazilskog stilistu Fabija Pontesa.

1/5 Vidi galeriju Lamin Jamal u zagrljaju sa trogodišnjim bratom Kejnom Foto: Gongora/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Inače, ovo nije prvi put da dečak seda u njegovu stolicu – šiša se kod Pontesa još od maja, kada su braća zajedno odmarala u Brazilu. Poznati frizer je i ovog puta podelio fotografije i video-snimak celog procesa na mrežama.

Mali Kejn dobio je potpuno nov izgled, kosu blajhanu u plavo, a njegova reakcija u trenutku kada se ugledao u ogledalu ponovo je pokupila sve simpanije navijača širom sveta.