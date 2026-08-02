Engleski klub je morao da otkaže prijateljski meč sa Barselonom zbog nedovoljnog broja igrača
Fudbal
BIZARNIJE OD OVOGA NE POSTOJI: Barseloni otkazan pripremni meč! Nećete verovati zbog čega
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Fudbalski klub Barselona suočio se sa neverovatnim problemom u jeku pripremnog perioda.
Barselona - Real Madrid 2:0 Foto: Agencia LOF / Actionplus / Profimedia
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Aktuelni šampion Španije je trebao da odigra utakmicu protiv Prestona Nort Enda, ali je ona otkazana. I to iz više nego bizarnog razloga.
Kako je saopšteno, engleski klub nema dovoljan broj igrača iz prvog tima kako bi odigrao utakmicu.
Zbog toga je donesena odluka da se prijateljski meč sa Barselonom otkaže.
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