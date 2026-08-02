Slušaj vest

Fudbalski klub Barselona suočio se sa neverovatnim problemom u jeku pripremnog perioda.

Barselona - Real Madrid 2:0 Foto: Agencia LOF / Actionplus / Profimedia

 Aktuelni šampion Španije je trebao da odigra utakmicu protiv Prestona Nort Enda, ali je ona otkazana. I to iz više nego bizarnog razloga.

Kako je saopšteno, engleski klub nema dovoljan broj igrača iz prvog tima kako bi odigrao utakmicu.

Zbog toga je donesena odluka da se prijateljski meč sa Barselonom otkaže.

Ne propustiteFudbalTALENTOVANI HAMZA ZASIJAO U DRESU BARSELONE: "Bilo je zaista neverovatno!"
Hamza Abdelkarim
FudbalBARSELONA PRATI MIGRANTSKU KRIZU IZ JEDNOG RAZLOGA! Evo zašto je situacija na granici Španije i Maroka važna za slavni klub
profimedia-1119842162.jpg
FudbalNA POMOLU JE ŠOKANTAN OBRT! Vlahović neće 70 MILIONA EVRA, već dres evropskog giganta: Spreman je da igra i za "siću"
Dušan Vlahović
FudbalMADRID GORI! BARSELONI ODBIJENA PONUDA OD 100 MILIONA, ONI JE POJAČALI! Vicešampion sveta bi uskoro mogao da zabije navijačima nož u leđa
Hulijan Alvarez i Leo Mesi

00:22
Barselona,Inter,navijaci,Liga sampiona Izvor: Kurir