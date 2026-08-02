Slušaj vest

Fudbaleri atinskog AEK-a savladali su Sen Truiden rezultatom 3:0 na poslednjoj kontrolnoj utakmici u Holandiji.

Tim Marka Nikolića pružio je dobru predstavu, posebno u prvom poluvremenu kada su dali sva tri pogotka.

Dva je omogućio Stavros Pilios, a jedan Luka Jović koji je posle ubačene lopte Rote primio istu, a zatim završio akciju u 41. minutu postavivši konačan rezultat.

Šampion Grčke je odigrao šest pripremnih utakmica, upisan je jedan poraz i to od Samsunspora, te jedan remi s Viteseom.

Prvu zvaničnu utakmicu AEK će odigrati 12. avgusta protiv OFI-ja u finalu Superkupa, a upravo njihovi ljudi su bili prisutni na susretu sa Sen Trudenom.

1/8 Vidi galeriju Luka Jović u dresu AEK-a Foto: Yannis Halas / imago sportfotodienst / Profimedia

"Idemo kući posle mesec dana. Svi igrači su zdravi što je veoma dobro. Imamo prijateljsku utakmicu sa Kaliteom, a zatim sa OFI-jem igramo na Kritu. Verujte mi, razmišljam samo o tom meču. Videli smo ljude iz njihovog kluba danas pored terena. Oni će se ozbiljno pripremiti za ovu utakmicu, a i mi podjednako tako", kazao je Nikolić.

Kurir sport / Sportske.net