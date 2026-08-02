Francuski fudbaler Randal Kolo Muani od danas je i zvanično novi igrač Juventusa.
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SADA JE I ZVANIČNO! STIGLA JE VLAHOVIĆEVA ZAMENA! Juventus angažovao novo pojačanje!
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Dosadašnji fudbaler Pari Sen Žermena je već igrao za Juventus, kada je bio na pozajmici u drugom delu sezone 2024/25. ; Kolo Muani je u tom period odigrao 22 utakmice za klub iz Torna i postigao deset golova, uz tri asistencije.
Randal Kolo Muani Foto: MARTIN DALTON / Alamy / Profimedia, OLI SCARFF / AFP / Profimedia, Ian Walton/AP
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Ovaj 27-godišnji fudbaler je prošlu sezonu proveo na pozajmici u Totenhemu, odigravši 41 utakmicu za klub uz severnog Londona.
Kolo Muani je karijeru počeo u Nantu, potom je igrao za Ajntraht, pre nego što se 2023. godine preselio u Pari Sen Žermen.
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