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Derbi meč 3. kola Super lige Srbije odirgao se u Humskoj ulici, gde je Partizan pred svojim navijačima izgubio od IMT rezultatom 1:2.

Strelac prvog gola za gostujući tim bio je Dušan Žagar.

Partizan - IMT, Super liga Srbije 2.8.2026 Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Žagar je ušao u šesnaesterac crno-belih i snažnim udarcem pogodio desni donji ugao gola golmana Krunića. Žagar se praktično prošetao 30-tak metara do trenutka kada je šutirao.

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Grobari - bakljada na meču Partizan - IMT Izvor: Kurir