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Fudbal
DA LI JE MOGUĆE DA JE ODBRANA PARTIZANA OVO URADILA? Pogledajte kako je IMT u nadoknadi vremena "nokautirao" crno-bele! VIDEO
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Fudbaleri Partizana poraženi su u derbiju 3. kola Super lige Srbije od IMT-a sa 2:1 (0:0) na svom terenu.
Golove za goste postigli su Dušan Žagar u 52. minutu i Orijom Lebi u 90+1. minutu.
Partizan - IMT, Super liga Srbije 2.8.2026 Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©
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U šestominutnoj nadoknadi vremena IMT je stigao do sva tri boda zahvaljujući očajnoj reakciji odbrane Partizana i sjajnoj snalažljivosti Orijoma Lebija, koji je izbio sam pred Krunića i rutinski pogodio za konačnih 1:2.
Pogledajte gol IMT-a u nadoknadi vremena:
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