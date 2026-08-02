Slušaj vest

Fudbaleri Partizana poraženi su u derbiju 3. kola Super lige Srbije od IMT-a sa 2:1 (0:0) na svom terenu.

Golove za goste postigli su Dušan Žagar u 52. minutu i Orijom Lebi u 90+1. minutu.

Partizan - IMT, Super liga Srbije 2.8.2026 Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

U šestominutnoj nadoknadi vremena IMT je stigao do sva tri boda zahvaljujući očajnoj reakciji odbrane Partizana i sjajnoj snalažljivosti Orijoma Lebija, koji je izbio sam pred Krunića i rutinski pogodio za konačnih 1:2.

Pogledajte gol IMT-a u nadoknadi vremena:

Ne propustiteFudbalPOGLEDAJTE GOL KOJIM JE IMT ŠOKIRAO PARTIZAN U HUMSKOJ! Ovako nešto se ne viđa ni u igrici, odbrana crno-belih kao da ne postoji! VIDEO
partian-imt-745615.JPG
FudbalDIREKTAN CRVENI KARTON U HUMSKOJ! Fudbaler Partizana isključen u 14. minutu utakmice! Pogledajte start zbog kog su crno-beli ostali bez igrača! VIDEO
Screenshot 2026-08-02 204137.png
FudbalOVO MOŽE DA RADUJE CRNO-BELE PRED NAREDNI EVROPSKI MEČ! Kazahstanci izgubili pred dolazak u Beograd!
FK Partizan
FudbalSAŠA ILIĆ DOŽIVEO PRVI PORAZ NA KLUPI PARTIZANA: Igrači crno-belih pravili velike gluposti! IMT je hit prvenstva Srbije
partian-imt-746052.JPG

00:10
Grobari - bakljada na meču Partizan - IMT Izvor: Kurir