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Trener Partizana Saša Ilić sumirao je utiske posle poraza Partizana od IMT u Humskoj ulici u sklopu 3. kola Super lige Srbije.

Kratak je bio trener crno-belih pred kamerama:

"Čestitam rivalu na pobedi. Nepotrebno isključenje. Momci su dali maksimum, pritiskali. Imamo jedan ozbiljan problem, to je mladost. Ni iz čega primamo golove, lako ulaze u šanse. Tako je - kako je", rekao je Saša Ilić posle poraza u Humskoj.

1/6 Vidi galeriju Partizan - IMT, Super liga Srbije 2.8.2026 Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Golove za goste postigli su Dušan Žagar u 52. minutu i Orijom Lebi u 90+1. minutu.

Jedini gol za crno-bele je postigao Milan Vukotić u 88. minutu.

U četvrtom kolu Partizan gostuje Radničkom iz Niša, a IMT ide u Šabac na noge Mačvi.