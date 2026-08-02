Trener Partizana Saša Ilić komentarisao je poraz od IMT-a i istakao ozbiljan problem mladosti u timu.
Fudbal
PRVE REČI SAŠE ILIĆA POSLE ŠOKANTNOG PORAZA U HUMSKOJ! Trener crno-belih o crvenom kartonu, pa se dotakao OZBILJNOG PROBLEMA!
Slušaj vest
Trener Partizana Saša Ilić sumirao je utiske posle poraza Partizana od IMT u Humskoj ulici u sklopu 3. kola Super lige Srbije.
Kratak je bio trener crno-belih pred kamerama:
"Čestitam rivalu na pobedi. Nepotrebno isključenje. Momci su dali maksimum, pritiskali. Imamo jedan ozbiljan problem, to je mladost. Ni iz čega primamo golove, lako ulaze u šanse. Tako je - kako je", rekao je Saša Ilić posle poraza u Humskoj.
Partizan - IMT, Super liga Srbije 2.8.2026 Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©
Vidi galeriju
Golove za goste postigli su Dušan Žagar u 52. minutu i Orijom Lebi u 90+1. minutu.
Jedini gol za crno-bele je postigao Milan Vukotić u 88. minutu.
U četvrtom kolu Partizan gostuje Radničkom iz Niša, a IMT ide u Šabac na noge Mačvi.
Reaguj
Komentariši