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Atraktivna italijanska sportska voditeljka objavila je video sa svog treninga, ali umesto pređenih kilometara ili tempa, pažnju pratilaca ukrao je kadar koji je snimila selfi kamerom.

Dok je trčala ulicama, Dileta je telefon sve vreme držala ispred sebe, pa je u prvom planu bio njen gornji deo tela i bujne grudi u krupnom kadru, zbog čega su se komentari ispod objave samo nizali. Mnogi su priznali da su snimak pogledali više puta, dok su drugi poručili da je upravo ona "najlepša motivacija za trening".

00:10 Dileta Leota na trcanju Izvor: Instagram

Leota je poznata po tome da često deli trenutke iz privatnog života i sa sportskih aktivnosti, a ni ovog puta nije izostala lavina reakcija. Njena objava za kratko vreme prikupila je ogroman broj pregleda, lajkova i komentara, a pratioci nisu krili oduševljenje njenim izgledom i energijom.

1/6 Vidi galeriju Dileta Leota Foto: PrintscreenInstagram

Nije tajna da Dileta važi za jednu od najatraktivnijih sportskih voditeljki na svetu, pa gotovo svaka njena fotografija ili video postanu viralni.