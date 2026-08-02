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Britaski premijer Endi Bernam izjavio je danas da predsednik Međunarodne fudbalske federacije (Fifa) Đani Infantino nije pravi čovek da vodi tu organizaciju, nakon što je propao plan o prodaji udela u Svetskom prvenstvu privatnim investitorima.

1/7 Vidi galeriju Đani Infantino i Donald Tramp na Svetskom prvenstvu Foto: Julio Cortez/AP, Matt Slocum/AP, Matt Rourke/AP

"Ne verujem da je on pravi čovek da vodi fudbal napred na svetskoj sceni. Plan koji je predložen bio je uvredljiv za mnoge ljude, fudbalske ljude širom sveta, i ne može biti da samo produžimo dalje i zaboravimo to, to nije bilo prihvatljivo", rekao je Bernam.

Evropska fudbalska unija (Uefa) juče je saopštila da je izgubila poverenje u rukovodstvo Fifa, što potencijalno otvara put za osporavanje Infantinovog predsedničkog mandata. ;Fudbalska konfederacija Severne, Centralne Amerike i Kariba (CONCACAF) je navela da je rukovodstvo Fife "prestalo da stavlja fudbal na prvo mesto".

Infantino je bio primoran na odustane od spornog plana prodaje udela u dobiti od svetskog takmičenja privatnim firmama posle otpora na koji je naišao iz svih krajeva sveta.

Planovi prvog čoveka Fifa su propali nakon što se 55 zemalja članica Uefa u četvrtak složilo da bojkotuje Svetsko prvenstvo i ostala Fifa takmičenja. CONCACAF i Azijska fudbalska konfederacija takođe su saopštile da se protive tom planu.

Uprkos Infantinovom uzmicanju, Uefa je saopštila da će raditi sa drugim konfederacijama kako bi "osmislila plan koji će osigurati da se ovo više nikada ne ponovi".

Sledeći izbori za predsednika Fifa održavaju se u martu u Rabatu, u Maroku. Rok za prijavu kandidata za predsedničku trku je 18. novembar, tačno četiri meseca pre glasanja.