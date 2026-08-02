NEOČEKIVANI IZGLED TABELE: IMT lider posle pobede nad Partizanom! A pogledajte gde se nalaze crno-beli
Užasan početak sezone za Partizan verovatno nije mnoge iznenadio.
Crno-beli su u prva tri kola upisali pobedu, poraz i remi, i sakupili mršava četiri boda. Već sada se nazire da bi borba za titulu mogla da bude samo misaona imenica za tim Saše Ilića.
Posle nekompletnog trećeg kola Partizan je u društvu OFK Beograda i Novog Pazara, koji takođe imaju po četiri boda iz tri utakmice.
Velike su šanse da će ovaj trio dodatno skliznuti na tabeli posle utakmica koje se igraju u ponedeljak, a sastaju se Vojvodina - Mačva i Železničar - Mladost Lučani. Naravno, treba podsetiti da je Crvena zvezda odložila svoju utakmicu protiv Radnika u Surdulici.
Ono što je sigurno jeste da će da posle ponedeljka na čelu tabele biti IMT.
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"Traktoristi" su hit dosadašnjeg dela prvenstva sa maksimalnih devet bodova. Imaju i sjajnu gol razliku 7:1.