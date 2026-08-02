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Užasan početak sezone za Partizan verovatno nije mnoge iznenadio.

Crno-beli su u prva tri kola upisali pobedu, poraz i remi, i sakupili mršava četiri boda. Već sada se nazire da bi borba za titulu mogla da bude samo misaona imenica za tim Saše Ilića.

1/9 Vidi galeriju Partizan - IMT, Super liga Srbije 2.8.2026 Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Posle nekompletnog trećeg kola Partizan je u društvu OFK Beograda i Novog Pazara, koji takođe imaju po četiri boda iz tri utakmice.

Velike su šanse da će ovaj trio dodatno skliznuti na tabeli posle utakmica koje se igraju u ponedeljak, a sastaju se Vojvodina - Mačva i Železničar - Mladost Lučani. Naravno, treba podsetiti da je Crvena zvezda odložila svoju utakmicu protiv Radnika u Surdulici.

Ono što je sigurno jeste da će da posle ponedeljka na čelu tabele biti IMT.





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"Traktoristi" su hit dosadašnjeg dela prvenstva sa maksimalnih devet bodova. Imaju i sjajnu gol razliku 7:1.