Slušaj vest

Ako se ostvare ove glasine, svadba Kristijana Ronalda mogla bi da postane jedan od najpraćenijih sportskih događaja godine!

Portugalski as navodno želi da na velikom slavlju okupi dve najveće MMA zvezde - Habiba Nurmagomedova i Konora Mekgregora, a upravo je mogućnost njihovog susreta izazvala ogromnu pažnju javnosti.

Prema informacijama koje kruže društvenim mrežama i pojedinim stranim medijima, među gostima Ronaldovog venčanja sa Georginom Rodrigez mogli bi da se nađu i nekadašnji UFC šampion Habib Nurmagomedov i bivši prvak Konor Mekgregor.

Habib i Konor Foto: Steven Ryan / Getty images / Profimedia

Upravo je potencijalni susret dvojice ljutih rivala ono što je zapalilo javnost. Habib i Konor napravili su jednu od najvećih borbi u istoriji UFC-a, a njihov sukob je godinama bio jedna od najpraćenijih priča u svetu borilačkih sportova.

Ipak, Kristijano Ronaldo sa obojicom ima poseban odnos.

Sa Habibom Nurmagomedovom godinama se druži i javno pokazuje veliko poštovanje. Njih dvojica su se više puta sastajali, razmenjivali poklone, a Portugalac je svojevremeno pružio podršku ruskom borcu posle velikih pobeda u UFC oktagonu.

1/12 Vidi galeriju Habib Nurmagomedov Foto: Youtube, Profimedia, AP

Sa druge strane, Ronaldo i Konor Mekgregor takođe imaju korektan odnos. Njihovo zajedničko pojavljivanje i druženja ranije su privlačili ogromnu pažnju, a irski borac je jedan od najvećih promotera borilačkog sporta u svetu.

1/10 Vidi galeriju Konor Mekgregor Foto: Printskrin/Instagram

Sama Ronaldova svadba sa Georginom Rodrigez već dugo privlači pažnju javnosti. Par je zajedno od 2016. godine, a posle višegodišnje veze i veridbe očekuje se spektakularna ceremonija.

Ukoliko se glasine obistine, Ronaldo bi mogao da napravi slavlje kakvo se retko viđa - uz fudbalske legende, svetske zvezde i dvojicu MMA velikana koji bi se prvi put posle dugo vremena našli na istom mestu.