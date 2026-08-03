Slušaj vest

Budućnost Vinisijusa Žuniora visi u vazduhu, a Arsenal spremno čeka rasplet velike sage.

Prema pisanju španskog "Asa", Vinisijus bi danas trebalo da razgovara sa trenerom Žozeom Murinjom i ljudima iz uprave Reala o narednim koracima. "Kraljevski klub" želi konačan odgovor, jer ne planira da beskonačno povećava ponudu za produžetak saradnje.

1/11 Vidi galeriju Vinisijus Žunior Foto: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia, Terence Lewis / Zuma Press / Profimedia, David Klein / Zuma Press / Profimedia

U Madridu žele da zadrže svoju brazilsku zvezdu, ali problem predstavlja to što dogovor oko novog ugovora još nije postignut. Vinisijus ulazi u poslednju godinu aktuelnog ugovora, pa je situacija postala ozbiljna - Real ne želi da rizikuje da jednog od svojih najboljih igrača izgubi bez obeštećenja.

A upravo tu priliku želi da iskoristi Arsenal.

Engleski šampion navodno pažljivo prati svaki detalj pregovora i spreman je da napadne ukoliko Brazilac i Real ne pronađu zajednički jezik. "Tobdžije" traže veliko pojačanje za levu stranu napada, a Vinisijus se uklapa u profil igrača koji bi bio zaštitno lice novog Arsenala.

Ipak, najveći problem za sve zainteresovane jeste što Real Madrid nema nameru lako da se odrekne svog asa. Murinjo je navodno jasno stavio do znanja da želi da Vinisijus ostane, a klub ga i dalje vidi kao jednog od stubova budućnosti ekipe.

Vinisijus je u Madrid stigao 2018. godine i postao jedan od simbola nove generacije Reala. Sa klubom je osvojio sve najvažnije trofeje, uključujući Ligu šampiona, ali sada se nalazi pred možda najvećom odlukom karijere.

Da li će ostati kralj Madrida ili će napraviti spektakularan prelazak u Premijer ligu? Arsenal čeka iza ugla, a naredni razgovori mogli bi da odluče sve.