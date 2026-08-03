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Partizan će na žrebu u Nionu koji će biti održan sa početkom od 14 časova saznati ko ga čeka u plej-ofu kvalifikacija za Ligu konferencija.

Uoči izvlačenja parova, UEFA je, prema ustaljenoj praksi, formirala podgrupe kako bi smanjila broj mogućih protivnika. Na taj način Partizan je dobio uži krug timova sa kojima može da se sastane ukoliko preskoči narednu prepreku.

1/9 Vidi galeriju Partizan - IMT, Super liga Srbije 2.8.2026 Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Spisak sada izgleda prilično nezgodno pošto se na njemu nalaze i španski Hetafe, koji ima najjači UEFA koeficijent u ovoj grupi, ali i pobednici dvomeča između Tventea i Dunajske Strede, odnosno Beitara iz Jerusalima i Austrije Beč. Mogući protivnik crno-belih biće i ekipa koja ispadne iz duela Makabija iz Tel Aviva i CSKA iz Sofije u kvalifikacijama za Ligu Evrope.

Mogući rivali Partizana u plej-ofu kvalifikacija:

Hetafe (Španija)

Pobednik dvomeča Tvente (Holandija) – Dunajska Streda (Slovačka)

Pobednik dvomeča Beitar Jerusalim (Izrael) – Austrija Beč (Austrija)

Poraženi iz dvomeča Makabi Tel Aviv (Izrael) – CSKA Sofija (Bugarska)

Naravno, pre nego što počne da razmišlja o plej-ofu, Partizan mora da odradi posao u trećem kolu kvalifikacija. Prvi meč protiv kazahstanskog Tobola igra se u četvrtak u Humskoj, a tek eventualnim prolaskom dalje crno-beli će dobiti priliku da se bore za plasman u grupnu fazu Lige konferencija.