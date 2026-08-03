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OFK Beograd demonstrirao je silu na stadionu kod Jošanice, pobedivši domaći Novi Pazar ubedljivim rezultatom - 4:1.

Dvostruki strelac za Romantičare bio je Jakuba Silue, a golove su postigli još Jovan Šljivić i Serhio Penja. Jedini pogodak za domaćina delo je Ferdinanda Kocebua.

Jakuba Silue bio je strelac dva gola protiv Novog Pazara Foto: www.ofkbeograd.com

Povratak na pravi put

Posle ne baš dobrog početka u prva dva kola, jednog poraza i remija, OFK Beograd je konačno potvrdio kvalitet koji ima. I to na teškom gostovanju u Novom Pazaru. Trener tima sa Karaburme Jovan Damjanović povukao je nekoliko taktičkih poteza, što je bilo dovoljno za ubedljivu pobedu i prodor ka vrhu tabele srpske Superlige.

Jakuba Silue pokazao je da će biti dostojna zamena za Džeja Enema, kao što je bilo i tokom prolećnog dela sezone. Prija mu da igra u Novom Pazaru. Napadač iz Obale Slonovače bio je nemilosrdan pred protivničkim golom. Iz prve dve ozbiljnije prilike reagovao je rutinski, kaznio greške rivala i sa dva pogotka praktično slomio moral domaćih defanzivaca.

1/5 Vidi galeriju OFK Beograd posle pobede u Novom Pazaru Foto: www.ofkbeograd.com

Neverovatni Penja

Ono što je OFK Beogradu dalo novu dimenziju i potpunu stabilnost na lopti jeste letnje pojačanje Serhio Penja. Reprezentativac Perua držao je sve konce igre na sredini terena, diktirao tempo i činio da svaki njegov dodir bude smišljen i promišljen. Sa njim u sastavu ekipa deluje znatno zrelije i staloženije, a pasovi su išli kao na igrici, bez ishitrenih poteza.

Jednako impresivan posao odrađen je u zadnjoj liniji, gde su mladi lavovi plavo-belih pokazali zrelost na kojoj bi im pozavideli i daleko iskusniji štoperi. Aleksej Vukičević bio je nepremostiva prepreka u vazduhu – pokupio je sve visoke lopte koje su išle ka šesnaestercu, gospodario svojim prostorom i pravovremenim reakcijama u potpunosti neutralisao centaršuteve rivala.

Jovan Damjanović trener OFK Beograda Foto: www.ofkbeograd.com

Blistali Pavlović i Šljivić

Pored njega, strašnu utakmicu odigrao je i mladi Andrej Pavlović. Mladi defanzivac delovao je besprekorno u duelima na zemlji, pravovremeno čitao napade Pazaraca i čitavih 90 minuta odigrao bez greške, pri čemu ga protivnički krilni napadači nijednom nisu prošli u situacijama "jedan na jedan". Odličnu partiju pružio je i Jovan Šljivić, strelac trećeg gola.

U prošloj sezoni u Superligi, OFK Beograd i Novi Pazar odigrali su ukupno tri međusobna susreta. U osmom kolu, u meču odigranom u Beogradu, Novi Pazar je slavio kao gost rezultatom 2:0. U 23. kolu, Novi Pazar je na Gradskom stadionu kod kuće bio bolji rezultatom 2:1. U plej-ofu, OFK Beograd je u gostima slavio ubedljivo, pobedivši Novi Pazar rezultatom 5:1.