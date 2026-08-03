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Ćabi Alonso danas gleda ka novom izazovu u Engleskoj, ali rana iz Madrida još nije potpuno zaboravljena.

Španski stručnjak govorio je o periodu na klupi Real Madrida, koji nije završio onako kako je zamišljao, i otkrio šta je iz svega izvukao.

Nekadašnji vezista "kraljevskog kluba" vratio se na Santjago Bernabeu kao trener sa velikim očekivanjima. Posle spektakularnog rada u Bajeru iz Leverkuzena, gde je napravio istorijski rezultat, mnogi su verovali da je upravo on čovek koji će pokrenuti novu eru Reala.

Ali Madrid je posebna planeta.

Pritisak je ogroman, strpljenja nema, a Alonso je veoma brzo osetio koliko je težak posao na klupi najvećeg kluba na svetu. Posle svega, nije tražio izgovore, već je priznao da je iz tog iskustva izvukao dragocene lekcije koje danas koristi u radu sa Čelsijem.

"Moraš da budeš svoj trener, da imaš svoj stil i način razmišljanja", poručio je Alonso, naglašavajući da su ga tokom karijere oblikovali veliki stručnjaci sa kojima je sarađivao.

1/10 Vidi galeriju Ćabi Alonso Foto: Bahho Kara / imago sportfotodienst / Profimedia, Heiko Blatterspiel / imago sportfotodienst / Profimedia, Dylan Hepworth / AFP / Profimedia

A lista njegovih učitelja je impresivna - od Pepa Gvardiole, preko Žozea Murinja, do Karla Anćelotija. Upravo je od njih, ali i iz sopstvenih grešaka, pokušao da napravi svoj trenerski identitet.

Madrid nije oprostio, ali Alonso nije zaboravio...

"Dobio sam ožiljak, ali sada se zacelio. Kada se osvrnem unazad, pamtim i pozitivne stvari, ali i ono što nije funkcionisalo. Bio sam veoma samokritičan i razmišljao sam o tome šta sam mogao uraditi bolje, jer se stvari nisu odvijale onako kako sam očekivao"

Alonso je u Real stigao sa velikim kreditom. Kao igrač je osvajao trofeje u belom dresu, a kao trener je prethodno napravio čudo u Nemačkoj.

Ipak, Real Madrid nije Bajer Leverkuzen.

Svaka utakmica je pod lupom, svaki potez se analizira, a očekivanja su najveća moguća. Period u Madridu ostavio je trag, ali Alonso tvrdi da ga je upravo to iskustvo učinilo boljim trenerom.

Sada želi da iste lekcije primeni u Čelsiju, klubu koji mu je poverio veliki projekat. Engleski mediji navode da Alonso pokušava da promeni kulturu ekipe, spoji mlade igrače sa iskustvom i napravi tim po svojim pravilima.

"Uspeh dolazi kao posledica dobrog rada, pravih odluka i dobre kulture koju gradimo", bila je jedna od poruka Španca po dolasku u London.

Sada je pred njim novi izazov. Madrid mu je pokazao koliko vrh može da bude surov, a Alonso želi da dokaže da je iz tog pada izašao jači.