Vozinja golman Zelenortskih ostrva bio je junak u mečevima protiv Španije i Argentine na SP 2026.

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Golman Zelenortskih Ostrva Vozinja konačno je stigao u Čile kako bi se pridružio fudbalskom klubu Kolo Kolo nakon niza preokreta koji su doveli u pitanje njegov transfer.

"Veoma sam srećan što sam ovde. Želim da zahvalim navijačima na strpljenju koje su pokazali čekajući me. Vidimo se na stadionu Monumental", rekao je po dolasku u Čile ovaj 40-godišnji golman, koji je bio jedna od zvezda nedavno završenog Svetskog prvenstva.

1/8 Vidi galeriju Vozinja Foto: Ulrik Pedersen/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, PGS Photo Agency / imago sportfotodienst / Profimedia, DC / Crysta Pix /Sports Pr / Zuma Press / Profimedia

Kolo Kolo, najuspešniji fudbalski klub u Čileu, objavio je da je potpisao ugovor sa Vozinjom 24. jula. Međutim, niz prepreka, uključujući probleme sa dokumentacijom i lične stvari, odložile su njegov dolazak u tri navrata, što je izazvalo zabrinutost unutar u van kluba.

On je konačno stigao na aerodrom u Santiagu u nedelju u 20.35 po lokalnom vremenu, gde ga je dočekao veliki broj navijača koji su se okupili na terminalu sa zastavama, transparentima, bubnjevima i pesmom.

Vozinja je postao najstariji igrač koji je nastupio u debitantskoj utakmici neke reprezentacije na Svetskom prvenstvu i bio je nadaleko slavljen jer je sačuvao mrežu netaknutom protiv kasnijeg šampiona Španije.

Navijači Kolo Kola dele jedan san: da će Vozinja pomoći lideru čileanske lige da osvoji šampionat i pojača svoje kontinentalne ambicije za sledeću sezonu.

"Uzbuđen sam. Ako Kolo Kolo osvoji titulu, sledeće godine dolazi Kup Libertadores, što sve čini još uzbudljivijim za čeo Čile i Južnu Ameriku", rekao je za Asošijeted pres Markos Antonio Barera, 32-godišnji navijač kluba.

Planirano je da Vozinja danas prođe lekarske preglede pre nego što zvanično potpiše ugovor sa Kolo Kolom. Prvobitni ugovor će važiti šest meseci, uz opciju produženja za još godinu dana.

Iz kluba su naveli da se očekuje da se Vozinja priključi treninzima u utorak. Klub takođe planira da istog dana zvanično predstavi svoje pojačanje za ostatak sezone.

Njemu će biti dozvoljeno da mu na dresu piše nadimak koji mu je doneo svetsku slavu, nakon što je Fudbalski savez Čilea u petak jednoglasno odlučio da izmeni svoj pravilnik i dozvoli mu da bude identifikovan kao Vozinja. ; Promena je bila neophodna jer prema pravilima čileanske lige igrači na poleđini dresa moraju da koriste isključivo svoja prezimena.

Vozinja stiže u Čile nakon što je završio svoj boravak u Šavesu u drugoj ligi Portugala. ; Postao je jedna od zvezda Svetskog prvenstva zahvaljujući nizu spektakularnih odbrana protiv Španije, Urugvaja i Argentine, koja je na kraju eliminisala Zelenortska Ostrva u osmini finala.

Njegove partije donele su mu meteorsku slavu i van terena. Pre Svetskog prvenstva imao je manje od 50.000 pratilaca na Instagramu, a sada ih ima više od 29,5 miliona.

Beta