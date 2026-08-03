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Aleksandar Čeferin i Đani Infantino na EURO 2024. u Nemačkoj

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Vels je postao prvi fudbalski savez koji je zvanično povukao podršku za reizbor Đanija Infantina za predsednika Međunarodne fudbalske federacije FIFA.

Ovu informaciju je preneo "Skaj sport".

Ovaj potez usledio je nakon gubitka poverenja u Infantinovo rukovodstvo posle neuspelog pokušaja prodaje udela u Svetskom prvenstvu privatnim investitorima.

Fudbalski savez Velsa (FAW) je za "Skaj" naveo da "ovim putem potvrđuje povlačenje podrške kandidaturi gospodina Đanija Infantina za reizbor na mesto predsednika FIFA za mandat od 2027. do 2031. godine".

Nedavni propusti u dobrom upravljanju, procesima, vođstvu, vrednostima, upravljanju zainteresovanim stranama, komunikaciji i zdravom rasuđivanju doveli su nas do pozicije u kojoj je gospodin Infantino izgubio poverenje FAW-a da ostane na čelu svetskog fudbala", navodi se u saopštenju.

"Propust da se najbolji interesi fudbala stave na prvo mesto je neuspeh koji ne možemo prihvatiti", dodaje se.

1/7 Vidi galeriju Đani Infantino i Donald Tramp na Svetskom prvenstvu Foto: Julio Cortez/AP, Matt Slocum/AP, Matt Rourke/AP

Fudbalski savez Velsa je, kako se navodi, pisanim putem obavestio FIFA o svom stavu u vezi sa njenim predsednikom.

Infantino je bio primoran na odustane od spornog plana prodaje udela u Svetskom prvenstvu privatnim firmama posle otpora na koji je naišao iz svih krajeva sveta.

Planovi prvog čoveka FIFA su propali nakon što se 55 zemalja članica UEFA složilo da bojkotuje Svetsko prvenstvo i ostala FIFA takmičenja. CONCACAF i Azijska fudbalska konfederacija takođe su saopštile da se protive tom planu.

Infantino je ranije odredio 19. septembar kao krajnji rok da svih 211 članica prihvate jednokratnu ponudu od po 20 miliona dolara u sklopu plana investicija u Svetsko prvenstvo.

Sredstva je trebalo da obezbedi investiciona kompanija u vlasništvu brata Džareda Kušnera, zeta američkog predsednika Donalda Trampa, u okviru projekta prodaje udela u Svetskom prvenstvu.

Ideja je bila da se osnuje nova podružnica Fife vredna 20 milijardi dolara, u kojoj bi 20 odsto vlasništva bilo u rukama privatnih investitora. Ta podružnica upravljala bi takmičenjima i događajima pod okriljem Fife, poput Svetskog prvenstva u muškoj i ženskoj konkurenciji i Svetskog klupskog prvenstva.

Sledeći izbori za predsednika FIFA održavaju se u martu u Rabatu, u Maroku. Rok za prijavu kandidata za predsedničku trku je 18. novembar, tačno četiri meseca pre glasanja.

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