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Miodrag "Grof" Božović nije birao reči! Iskusni crnogorski stručnjak otvorio je dušu u velikom intervjuu za ruski "Čempionat" i otkrio detalje turbulentnog perioda u podgoričkoj Budućnosti, klubu u koji se vratio sa velikim emocijama, ali iz kojeg je otišao razočaran.

Božović je otkrio da je situacija u najvećem crnogorskom klubu bila daleko od idealne i da je tokom sezone postao čak peti trener ekipe, pre nego što je došlo do rastanka.

Ipak, način na koji je završena saradnja ostavio mu je gorak ukus.

"Veoma teška situacija se razvila u Budućnosti. Postao sam peti trener tima u sezoni. Navijači su želeli da odem", rekao je Grof za ruski portal.

A onda je usledila još žešća kritika.

1/7 Vidi galeriju Miodrag Grof Božović Foto: www.fcesteghlal.ir

"Navijači žele da vode klub"

Božović je direktno govorio o problemima unutar kluba i sukobu različitih struja oko upravljanja Budućnošću.

"Jedna grupa navijača se bavi glupostima. Oni misle da mogu da vode klub bez podrške novcem. Naprotiv, verovali su da i dalje treba da budu plaćeni. Predsednik Budućnosti je pao pod njihov uticaj, a ja sam otpušten na veoma ružan način. Skoro su pretili. Nesportska priča", poručio je crnogorski trener.

Grof nije stao na tome. Istakao je da problem nije samo njegov odlazak, već mnogo dublja kriza u klubu.

"Postoji borba za vlast oko kluba - između navijača i ljudi koji vode Budućnost. Dragoje Leković, bivši golman reprezentacije Jugoslavije, podneo je ostavku na mesto sportskog direktora. Došlo je do toga da su navijači želeli da donose odluke o transferima. Klub ima velike probleme", rekao je Božović.

"Nikada nisam bio srećan u Budućnosti"

Posebno je odjeknula njegova izjava o klubu u kojem je ponikao kao igrač i kojem se vraćao u više navrata.

Iako je Budućnost deo njegove karijere i života, Grof priznaje da mu taj klub nikada nije doneo potpuni mir.

"Nikada nisam bio srećan u Budućnosti. U ovom klubu je sve uvek isto. Čak i kada sam igrao, bilo je loše. Čini mi se da tamo niko nikada nije bio srećan", rekao je Božović.

Podsetio je i na svoj prvi mandat na klupi podgoričkog tima, kada je ekipa bila na pragu velikog uspeha.

"Vodili smo u prvenstvu sa sedam bodova prednosti, ali sam i tada morao da odem. Razlozi su bili različiti, ali i nesportski", otkrio je Grof.

Grof nahvalio Zvezdu i Stankovića

Božović se u razgovoru dotakao i Crvene zvezde, svog bivšeg kluba, kao i rada Dejana Stankovića na Marakani.

Dejan Stanković Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Za njega dileme nema - crveno-beli su apsolutni vladari srpskog fudbala.

"U Crvenoj zvezdi mu ide veoma dobro. Vratio se u svoje prirodno okruženje", rekao je Božović o Stankoviću.

Na pitanje da li je Zvezda srpski pandan ruskog Zenita, Grof je odgovorio:

"Da, najjača je za glavu i ramena od svih ostalih klubova u Srbiji."

Podrška za Blagojevića u Rusiji

Crnogorski stručnjak govorio je i o srpskom treneru Srđanu Blagojeviću, koji je preuzeo ruski Akron i na startu doživeo težak poraz od Zenita (0:5).

Božović smatra da jedan rezultat ne sme da bude merilo za procenu trenera.

"Blagojević je talentovan trener. Uradio je odličan posao u Srbiji. Prelazak u drugu zemlju uvek nosi poteškoće. Videćemo kako će se razvijati u Rusiji, ali trener je, ponavljam, veoma dobar", rekao je Grof.

Srđan Blagojević Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

A na pitanje o debaklu protiv Zenita, imao je jednostavan odgovor:

"A šta to znači? Ništa. Nije izgubio 0:5 od Dinama ili Lokomotive."

Miodrag Božović trenutno je bez angažmana, ali je jasno da i dalje izaziva pažnju gde god da se pojavi. Njegove reči o Budućnosti već su izazvale reakcije, a Grof je još jednom pokazao da nema običaj da ćuti kada nešto smatra pogrešnim.