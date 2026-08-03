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Ovaj 24-godišnji golman je tokom vikenda odleteo u Njukaslov trening kamp u Španiji kako bi finalizovao svoj prelazak i potpisao petogodišnji ugovor nakon što je klub aktivirao njegovu otkupnu klauzulu, pišu britanski mediji.

"Poslednjih nekoliko dana bili su emotivni rolerkoster od trenutka kada sam prvi put čuo za ovaj transfer, a sada sam veoma srećan što sam ovde. Ovo je sjajna prilika u novoj ligi, zbog koje sam veoma uzbuđen", rekao je reprezentativac Češke za klupski sajt.

"Znam da je Njukasl ogroman fudbalski grad, sa 52.000 navijača na Sent Džejms Parku koji prave neverovatnu atmosferu i guraju tim u svakoj utakmici. Jedva čekam da zaigram pred njima", dodao je on.

Njukasl je pratio Horničekov napredak nakon što je sadam puta sačuvao mrežu tokom Braginog puta do polufinala Lige Evropa prošle sezone, što je bilo najviše od svih golmana u tom takmičenju.

Osim što se trudio da spreči da lopta uđe u mrežu, podaci Opte otkrili su da je Horniček prošle sezone bio drugi po broju uspešnih dodavanja (846) i četvrti po tačnosti pasova (75 odsto) među golmanima u najjačoj ligi Portugala.

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