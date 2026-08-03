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Fudbaleri IMT su na pleća položili favorizovani Partizan i to na njegovom terenu u Humskoj, savladavši ga rezultatom 2:1.

Kako reče trener IMT Zoran Popović posle utakmice - Ko pobedi veliki Partizan, kako da bude nezadovoljan?!

Zoran Popović trener IMT na utakmici protiv Partizana Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Žagar Zvezdino čedo

Posle tri odigrana kola u srpskoj Superligi, IMT je na čelu tabele sa tri pobede i maksimalnim učinkom od devet bodova. Samim tim, trijumf nad Partizanom u Humskoj dodatno dobija na težini. A, Traktoristi su do pobede stigli zahvaljujući golovima Dušana Žagara u 52. i Nigerijca Orijomija Lebija u 92. minutu. Jedini strelac za Partizan bio je Milan Vukotić u 89. minutu.

A, ko su momci koji su srušili Partizan i doneli IMT epitet najelpše fudbalske priče treće kola Superlige? Dušan Žagar rođen je 28. oktobra 2006. u Beogradu. Pravi je fudbalski biser, vrlo talentovan i igra na poziciji levog krila. Dete je Crvene zvezde, jer je svoj fudbalski početak i razvoj imao na Marakani, u mlađim kategorijama crveno-belih.

Dušan Žagar počeo je fudbalsku karijeru u mlađim kategorijama Crvene zvezde Foto: Www.crvenazvezdafk.com

"Desetka" kao nagrada

Posle Zvezdine omladinske škole, gde nije dobio priliku da potpiše profesionalni ugovor, Dušan Žagar je jednu sezonu proveo u beogradskom Klubu 011, odakle je prešao u akademiju IMT. Tokom sezone 2024/25. bio je jedan od nosilaca igre u Omladinskoj ligi Srbije za IMT, sa kojima je igrao i u omladinskoj UEFA Ligi šampiona. Bio je na spisku mlađih reprezentativnih selekcija Srbije (U-16) pod vođstvom tadašnjeg selektora Aleksandra Lukovića.

Za seniorski tim IMT Dušan Žagar debitovao je u 26. kolu Superlige Srbije u sezoni 2024/25, i to simbolično protiv kluba u kom je ponikao Crvene zvezde, kada je ušao sa klupe. Na startu ove sezone, uprava IMT odlučila je da mladom krilnom fudbaleru dodeli "desetku" na dresu, tako što je potpisao dugoročni ugovor koji ga veže za IMT do leta 2029. godine. Svoj prvi seniorski pogodak u Superligi Srbije postigao je početkom 2026. godine na gostovanju protiv Radničkog 1923 u Kragujevcu.

Dušan Žagar na utakmici IMT i Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Lebi skautiran u Nigeriji

Da ga inspirišu rivali velikog imena, Dušan Žagar pokazao je na Svetog Iliju, 2. avgusta protiv Partizana u Humskoj. Postigao je vodeći gol za IMT i bio jedan od najboljih igrača na terenu. Analitika za njega kaže da kao dešnjak igra na levoj strani napada, odlikuje se dobrim ulaskom u sredinu na jaču nogu, brzinom i kontrolom lopte u situacijama "jedan na jedan".

Orijomi Ahmed Lebi talentovani je nigerijski fudbaler koji igra na poziciji centralnog napadača. Rođen je u Lagosu, glavnom gradu Nigerije, 2. jula 2006. godine. U Srbiju je stigao kao deo strategije i skautinga IMT, te dovođenja mladih afričkih talenata. U Srbiju je stigao u avgustu 2024. godine. U početku je priliku gradio kroz omladinsku selekciju (U19) i kaljenje u filijali FK Ušće.

1/5 Vidi galeriju Orijomi Lebi Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©, Printskrin/Instagram

Dar od Marka Arnautovića

Sa visinom od 185 cm Lebija odlikuje fizička snaga, skok-igra i sposobnost da igra u samom špicu napada pod pritiskom protivničkih štopera. Pobedonosni gol protiv Partizana u velikoj pobedi IMT sigurno je njegov najbolji potez u dosadašnjoj karijeri, čime je doneo istorijski trijumf svojoj ekipi.

Važi za jednog od potencijalno najvećih izvoznih aduta kluba sa Novog Beograda, sa zvaničnim ugovorom vezanim za IMT do juna 2027. godine. Zanimljivo, na instagramu je objavio fotografiju dresa Marka Arnautovića, koji je dobio prošle godine, posle meča IMT i Crvene zvezde u Loznici.