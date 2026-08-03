KAMERA ZABELEŽILA LUDU SCENU - PAPAGAJ NAPAO IGRAČA USRED MEČA! Fudbaler se bacio na zemlju da spase živu glavu, utakmica momentalno prekinuta! (VIDEO)
Na fudbalskim terenima viđali smo svašta, ali ovakav haos teško da je iko mogao da očekuje!
Utakmica između Flamenga i Seare u Kupu Brazila za igrače do 15 godina prekinuta je zbog potpuno neverovatnog incidenta - ogromni papagaj ara zaleteo se na jednog od fudbalera!
Neočekivana drama odigrala se u 17. minutu na stadionu Granja Komari u Terezopolisu, kada je šarena ptica iznenada počela da kruži iznad terena i izazvala pravu pometnju.
U trenutku kada je defanzivac Flamenga Valmir primio loptu, ara se obrušila pravo ka njemu! Mladi fudbaler nije imao vremena za razmišljanje - instinktivno se bacio na travu kako bi izbegao nalet razjarene ptice.
Sudija je odmah prekinuo meč, dok su svi na stadionu u neverici pratili nesvakidašnji prizor. Tek kada je papagaj odleteo, utakmica je mogla da bude nastavljena.
Na kraju je Seara slavila rezultatom 2:1. Za pobednički tim pogađali su Andre i Žoze Kajk, dok je jedini gol za Flamengo postigao David Souza.
Ipak, rezultat je ostao u drugom planu, pošto će se ova utakmica mnogo više pamtiti po "vazdušnom napadu" koji je šokirao igrače, trenere i navijače.