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Na fudbalskim terenima viđali smo svašta, ali ovakav haos teško da je iko mogao da očekuje!

Utakmica između Flamenga i Seare u Kupu Brazila za igrače do 15 godina prekinuta je zbog potpuno neverovatnog incidenta - ogromni papagaj ara zaleteo se na jednog od fudbalera!

Neočekivana drama odigrala se u 17. minutu na stadionu Granja Komari u Terezopolisu, kada je šarena ptica iznenada počela da kruži iznad terena i izazvala pravu pometnju.

U trenutku kada je defanzivac Flamenga Valmir primio loptu, ara se obrušila pravo ka njemu! Mladi fudbaler nije imao vremena za razmišljanje - instinktivno se bacio na travu kako bi izbegao nalet razjarene ptice.

Sudija je odmah prekinuo meč, dok su svi na stadionu u neverici pratili nesvakidašnji prizor. Tek kada je papagaj odleteo, utakmica je mogla da bude nastavljena.

Na kraju je Seara slavila rezultatom 2:1. Za pobednički tim pogađali su Andre i Žoze Kajk, dok je jedini gol za Flamengo postigao David Souza.

Ipak, rezultat je ostao u drugom planu, pošto će se ova utakmica mnogo više pamtiti po "vazdušnom napadu" koji je šokirao igrače, trenere i navijače.