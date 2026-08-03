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Fudbalski klub Partizan izdao je hitno saopštenje. Najvažnije - rukovodstvo crno-belih podnosi ostavku ako tim ne uđe u grupnu fazu Lige konferencija.

Prenosimo u celosti obraćanje čelnika kluba iz Humske.

"Aktuelno rukovodstvo FK Partizan je od prvog dana mandata preuzelo obavezu da Klub vodi odgovorno, transparentno i predano, rukovodeći se isključivo dobrobiti Partizana. Partizan je iznad svakog pojedinca, svake funkcije i svakog ličnog interesa. Zbog toga rukovodstvo prihvata punu odgovornost za donete odluke i rezultate koji iz njih proističu.

U prethodnom periodu napravljen je značajan pomak u organizacionom, finansijskom, infrastrukturnom i drugim važnim oblastima funkcionisanja Kluba. Ipak, svesni smo da početak nove sezone i rezultati ostvareni na terenu nisu ispunili očekivanja navijača i celokupne Partizanove javnosti. Nezadovoljstvo koje postoji razumemo i ne bežimo od odgovornosti.

U Partizanu sportski rezultat, kvalitet igre i način na koji se Klub takmiči imaju posebnu težinu. Istovremeno, obaveza Kluba je da ukaže i na okolnosti koje su obeležile početak domaćeg prvenstva.

Na dve od prve tri utakmice domaćeg šampionata igračima Partizana pokazana su dva crvena kartona, a ni u jednom slučaju nije došlo do VAR intervencije radi dodatne provere spornih situacija. Partizan je bodove gubio i golovima primljenim u zaustavnom vremenu, nakon akcija u kojima je postojao očigledan kontakt protivničkih igrača koji je takođe zahtevao dodatnu proveru mogućeg prekršaja u napadu.

1/9 Vidi galeriju Partizan - IMT, Super liga Srbije 2.8.2026 Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

O ovim situacijama se do sada nismo javno oglašavali. Smatrali smo da Partizan, bez obzira na sve okolnosti, na terenu mora da pruži više i da odgovornost najpre treba da tražimo u sopstvenim redovima. Ukazivanje na sporne sudijske odluke ne predstavlja alibi niti pokušaj da se pronađe opravdanje za rezultate. Partizan mora i može bolje.

Zbog rezultata ostvarenih na početku sezone i želje da pokaže najviši stepen odgovornosti prema Klubu, rukovodstvo FK Partizan donelo je odluku da će, ukoliko Klub ne izbori plasman u ligašku fazu UEFA Lige konferencije, podneti ostavke. Na taj način želimo da uspostavimo novu praksu neposrednog preuzimanja odgovornosti, koja nije postojala u prethodnom periodu, bez skrivanja iza igrača, stručnog štaba ili bilo kog drugog pojedinca.

Ova odluka potvrđuje da je celokupan angažman aktuelnog rukovodstva bio i ostao vođen isključivo interesima Partizana, a ne očuvanjem bilo čijeg položaja, mandata ili funkcije.

Na ovaj način želimo da dodatni pritisak skinemo sa igrača i stručnog štaba. Njihov zadatak je da budu potpuno posvećeni radu, pripremi utakmica i ostvarenju sportskih ciljeva.

Pred Partizanom su utakmice od velikog sportskog i takmičarskog značaja. Pozivamo navijače da u odlučujućim trenucima pruže snažnu podršku igračima i stručnom štabu. Partizan je iznad svih nas", stoji u saopštenju Partizana.