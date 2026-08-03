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Nakon dvomeča protiv Hapoela iz Ber Ševe Crvena zvezda će igrati plej-of jednog evropskog takmičenja. Da li će to biti Liga šampiona ili Liga Evrope zavisi od ishoda okršaja u plej-ofu protiv Orhusa ili Sabaha.

Crveno-beli su saznali prvo potencijalne protivnike za slučaj da pobede i obezbede poslednje kolo kvalifikacija za elitno takmičenje, a nakon toga, na žrebu za kvalifikacije za Ligu Evrope dobila je najtežeg mogućeg rivala ekipu - Viktorija Plzenj (Češka).

Kada vidimo ko su bili preostali timovi na koje je mogao da ide poraženi u meču Zvezda - Hapoel, jasno je koliko ih žreb nije mazio (Finci, Rumuni, Azerbejdžanci...). 

Nadamo se da će Viktorija da bude rival Hapoela na putu do Lige Evrope, a da će Zvezda koračati ka Ligi šampiona u dvomeču sa Orhusom ili Sabahom.

FK Crvena zvezda - Larn (Drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona) Foto: Ilija Ilić

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Navijači Crvene zvezde protiv Larna u kvalifikacijama za Ligu šampione Izvor: MONDO/Dušan Ninković