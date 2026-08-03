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Fudbaleri Crvene zvezde imaće ozbiljnog rivala u plej-ofu za Ligu šampiona, ukoliko budu bolji od Hapoela Ber Ševe, u trećem kolu kvalifikacija za elitno UEFA takmičenje.

FK Crvena zvezda igraće krajem avgusta protiv boljeg iz duela dva šampiona svojih zemalja, danskog Orhusa ili azerbejdžanskog Sabaha.

Fudbaleri Orhusa slave prolaz protiv Leha u kvalifikacijama za Ligu šampiona Foto: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Orhus iznenadio u Danskoj

Kurir predstavlja Orhus, prvaka Danske, klub koji je iza sebe ostavio prošle sezone daleko bogatije klubove kao što su Midtjiland, Brondbi, Viborg, Kopenhagen... Orhus (Aarhus Gymnastikforening, ili skraćeno AGF) jedan je od najstarijih, najuspešnijih i najpopularnijih fudbalskih klubova u Danskoj.

Tokom ovoletošnjih kvalifikacija za Ligu šampiona režirali su pravi triler protiv poljskog Leha. U prvoj utakmici na svom terenu Orhus je doživeo težak šok i poraz od poljskog Leha iz Poznanja sa čak 1:4. Kada su ih svi otpisali, prvak Danske je u revanšu u Poljskoj odigrao meč decenije, pobedio sa 4:1 i nakon dramatičnih produžetaka i penala prošao dalje!

Orhus je osnovan 1880. godine, a fudbalska sekcija nastala je 1902. Zlatno doba Orhus je imao pedesetih i osamdesetih godina prošlog veka, kada su dominirali danskim fudbalom. Postali su prvi tim u Danskoj koji je osvojio "duplu krunu" (1955).

Lars Furnais predsednik danskog kluba Orhus Foto: Morten Kjaer / Gonzales Photo / Profimedia

Predsednik i direktor

Orhus je bio pet puta šampion Danske: 1954/55, 1955/56, 1956/57, 1960, 1986. Devet puta osvajači Kupa Danske i tu su rekorderi takmičenja (1955, 1957, 1960, 1961, 1965, 1987, 1988, 1992, 1996). Najveći uspeh u Evropi jeste četvrtfinale Kupa evropskih šampiona u sezoni 1960/61, kada su ispali od Benfike, te četvrtfinale Kupa pobednika kupova u sezoni 1988/89, kada ih je iz takmičenja izbacila Barselona.

Na čelu kluba i uprave nalaze se predsednik Lars Furnais, od 2012. godine i direktor kluba Jakob Nilsen. Njih dvojica čine tandem koji je potpuno preporodio Orhus. Njihovo dugogodišnje partnerstvo krunisano je u maju 2026. godine, kada je Orhus senzacionalno osvojio titulu šampiona Danske, što je bio istorijski uspeh za klub nakon višedecenijskog čekanja.

Lars Furnais, rođen je 1953. godine u Orhusu, iskusni je danski biznismen koji vodi klub od oktobra 2012. godine. Diplomirao je na Poslovnoj školi u Orhusui bio na najvišim izvršnim pozicijama u velikim kompanijama kao što su "Grundfos", "Saint-Gobain" i "System B8". Kada je preuzeo klub, Orhus je bio u ogromnim finansijskim problemima, u minusu od 6,7 miliona evra i ispao je u drugu ligu. Furnais je stabilizovao biznis stranu i postavio dugoročnu strategiju. Toliko je verovao u projekat da je obećao unucima da će uraditi prvu tetovažu ako klub osvoji trofej. Dva dana pre odlučujuće utakmice za titulu 2026. godine, u 72. godini života, tetovirao je „AGF“ na levoj ruci.

Jakob Nilsen direktor danskog kluba Orhus Foto: Morten Kjaer / Gonzales Photo / Profimedia

Grade novi stadion

Jakob Nilsen, rođen 1977. godine, preuzeo je funkciju generalnog direktora 1. jula 2014. godine, upravo na poziv Larsa Furnaisa. Pre dolaska u Orhus, Nilsen je više od decenije bio uspešan direktor rivalskog kluba Randers. Pod njegovim operativnim vođstvom, Orhus je prešao put od konstantnih gubitaka do kluba koji godinama beleži finansijske plusove i profit. Prepoznao je komercijalni potencijal kluba i izgradio moderan trening centar na Fredensvangu. Iako je osvojio istorijsku titulu 2026. godine, Nielsen je izjavio da je još ponosniji na strukturu i temelje koje su izgradili, uključujući i izgradnju potpuno novog stadiona u Arhusu.

Dok se ekipa borila za titulu, u Orhusu je započeta izgradnja novog stadiona, unutar istorijske šume Marselisborg. Koncept nosi naziv "Arena u šumi", gde će fasada stadiona biti sačinjena je od velikih belih drvenih stubova koji imitiraju stabla drveća i savršeno se stapaju sa okolnom prirodom. Stadion će biti pravi fudbalski, imaće kapacitet od 24.000 mesta (20.000 sedećih i 4.000 stajaćih za najvatrenije navijače). Planirano je da bude otvoren u martu 2027. Do tada, evropske utakmice igraju kao formalni domaćin na obližnjem "AutoC Park" stadionu u Randersu.

Jakob Poulsen trener fudbalera Orhusa Foto: Rune Mathiesen / Gonzales Photo / Profimedia

Mlad trener i tim bez zvezda

Trener Orhusa je Jakob Poulsen (43), domaći stručnjak, čije ekipe igraju u sistemu 3-4-3. Prošle sezone stigao je na klubu ovog kluba iz Viborga i potpisao ugovor do leta 2029. što govori da uprava sa njima ima ozbiljne planove. Bio je fudbaler Orhusa, a igrao je još za Monako, Herenven i Midtjiland, a karijeru je završio u Melburnu, u Australiji.

Trener Jakob Poulsen uspeo je da sklopi izuzetno kompaktan i borben tim. Ekipa nema preskupe zvezde, ali ima nekoliko igrača koji su izneli teret istorijske titule. Iskusni danski štoper Frederik Tingager, visok čak 198 cm i švedski reprezentativac Erik Kal na levoj strani. Oni su činili najbolju defanzivnu liniju u ligi. U veznom redu glavni igrači su islandski reprezentativac Mikael Anderson koji donosi kreativnost i brzinu, dok domaći igrač Nikolaj Poulsen obavlja "prljav posao" kao klasični destruktor igre i zamenik kapitena.

1/9 Vidi galeriju Orhus Foto: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia, PressFocus / Sipa USA / Profimedia, Morten Kjaer / Gonzales Photo / Profimedia

Beh i Arnstad kao opasnost

Najveća opasnost po protivnike Orhusa dolazi sa krila gde blista Tobijas Beh, koji je bio jedan od najboljih strelaca u pohodu na titulu. Pored njega, tu su nemački napadač Jani Sera i brzonogi Južnoafrikanac Gift Links. Na golu se rotiraju iskusni danski veteran Jesper Hansen (41) i mlađi, perspektivni norveški golman Mads Hedenstad Kristijansen.

Ukupna vrednost ekipe Orhus, prema specijalizovanom portalu Transfermarkt iznosi 35.730.000 miliona evra. Najvredniji fudbaler prvaka Danske je Kristijan Arnstad (22), levo krilo iz Norveške koji je procenjen na 6.000.000 evra. Drugi po vrednosti je Danac, već pomenuti Tobijas Beh (24) - 4.500.000 evra. To je tri puta manje od Crvene zvezde, čija vrednost igrača prema istom izvoru iznosi 121.250.000 evra.

Navijači Orhusa vole pivo i dobar provod Foto: Morten Kjaer / Gonzales Photo / Profimedia

Navijaju po ugledu na Engleze

Navijači Orhusa spadaju među najvernije, najglasnije, ali istorijski i "najpaćenije" fudbalske fanove u Skandinaviji. Zbog vernosti uprkos decenijskim neuspesima i specifičnog mentaliteta, u Danskoj ih prati poseban glas. Glavno jezgro najvatrenijih pristalica okupljeno je pod nazivom "Den Hvide Tribune" (Bela tribina), jer tradicionalno svi dolaze u belim dresovima i majicama.

Navijačka grupa "Nysynet", je glavna ultra grupa i oni organizuju koreografije i vode navijanje tokom svih 90 minuta. Poznati su po masovnoj upotrebi pirotehnike i velikim zastavama. Navijačka kultura u Orhusu je veoma bliska engleskom stilu. Pre svake utakmice, hiljade navijača okupira pabove u centru grada i u šumi oko stadiona "Marselisborg", odakle u zajedničkom korteu idu ka tribinama.

Navijači Orhusa imaju jasnu mapu prijatelja i neprijatelja u danskom fudbalu. Najveći lokalni rival im je komšijski Randers, jer su dva grada udaljeni 35 kilometara, a mečevi dva kluba uvek su puni tenzije i provokacija. Gaje posebnu mržnju prema prestonici, gde ih doživljavaju kao provincijalce. Tradicionalno ne podnose klubove iz glavnog grada - Kopenhagen i Brondbi.