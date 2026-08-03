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Fudbalski savez Srbije je među prvima javno priznao da, usled iznenadnog nestanka poverenja, povlači podršku koju je prethodno dao predsedniku FIFA Đaniju Infantinu.

Saopštenje FSS-a prenosimo u celosti:

"Fudbalski savez Srbije povukao je podršku Đaniju Infantinu za novi mandat na funkciji predsednika FIFA. Podsećamo da smo gospodinu Infantinu pružili podršku 25-tog maja ove godine u pisanoj formi, ali posle pažljivog sagledavanja događaja koji su u minulom periodu ozbiljno narušili ugled i reputaciju kako FIFA, tako i njenog predsednika, ovo je jedini logičan i racionalni potez.

Fudbalski savez Srbije smatra da budućnost svetskog fudbala mora da bude zasnovana na transparentnosti, dijalogu, međusobnom uvažavanju i partnerskom odnosu svih konfederacija i nacionalnih saveza.

Verujemo da nijedna odluka od strateškog značaja za budućnost fudbala ne sme biti doneta bez širokog konsenzusa i otvorenih konsultacija sa svim relevantnim akterima.

Fudbalski savez Srbije ostaje posvećen saradnji sa FIFA, UEFA i svim nacionalnim savezima u cilju razvoja i unapređenja fudbala, ali smatra da je u ovom trenutku potrebno novo poverenje, novi pristup i rukovodstvo koje će doprineti obnovi dijaloga, jedinstva i kredibiliteta međunarodnih fudbalskih institucija", navedeno je u saopštenju FSS.

Šta je Infantinov greh?

Infantinov mandat ističe 2027. godine, izbori za naredne četiri godine (do 2031. godine) bi trebalo da se održe u martu naredne godine u Rabartu (Maroko) i trenutno deluje da će FIFA dobiti novog predsednika.

Infantino je bio primoran na odustane od spornog plana prodaje udela u Svetskom prvenstvu privatnim firmama posle otpora na koji je naišao iz svih krajeva sveta.

1/7 Vidi galeriju Đani Infantino i Donald Tramp na Svetskom prvenstvu Foto: Julio Cortez/AP, Matt Slocum/AP, Matt Rourke/AP

Planovi prvog čoveka FIFA su propali nakon što se 55 zemalja članica UEFA složilo da bojkotuje Svetsko prvenstvo i ostala FIFA takmičenja. CONCACAF i Azijska fudbalska konfederacija takođe su saopštile da se protive tom planu.

Infantino je ranije odredio 19. septembar kao krajnji rok da svih 211 članica prihvate jednokratnu ponudu od po 20 miliona dolara u sklopu plana investicija u Svetsko prvenstvo.

Sredstva je trebalo da obezbedi investiciona kompanija u vlasništvu brata Džareda Kušnera, zeta američkog predsednika Donalda Trampa, u okviru projekta prodaje udela u Svetskom prvenstvu.

Ideja je bila da se osnuje nova podružnica FIFA vredna 20 milijardi dolara, u kojoj bi 20 odsto vlasništva bilo u rukama privatnih investitora. Ta podružnica upravljala bi takmičenjima i događajima pod okriljem Fife, poput Svetskog prvenstva u muškoj i ženskoj konkurenciji i Svetskog klupskog prvenstva.

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