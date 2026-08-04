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Češki fudbalski golman Lukaš Horniček novi je član Njukasla, saopštio je engleski klub.

Horniček (24) je sa Njukaslom potpisao petogodišnji ugovor, a u klub dolazi iz Brage za 30 miliona evra, prenosi Skaj sport.

"Poslednjih nekoliko dana bilo je puno emotivnih uspona i padova, od trenutka kada sam prvi put čuo za ovaj transfer pa sve do sada. Ovo je sjajna prilika u novoj ligi i veoma sam uzbuđen zbog toga. Od samog trenutka dolaska naišao sam na fantastičan prijem i zaista osetio toplinu koju klub pruža. Svi su bili sjajni i pomogli mi da se brzo prilagodim", rekao je Horniček.

Češki golman je bio deo reprezentacije na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu, ali nije dobio priliku da brani. Zanimljivo, poslednji meč za Bragu mu je bio protiv Železničara u Pančevu kada je odigrao impresivno...

Njukasl će 23. avgusta dočekati Liverpul u prvom kolu Premijer lige.

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Glupost Đanluiđija Donarume Izvor: Arena 1 Premium