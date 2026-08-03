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Fudbaleri Crvene zvezde imaće ozbiljnog rivala u plej-ofu za Ligu šampiona, ukoliko budu bolji od Hapoela Ber Ševe, u trećem kolu kvalifikacija za elitno UEFA takmičenje.

FK Crvena zvezda igraće krajem avgusta protiv boljeg iz duela dva šampiona svojih zemalja, danskog Orhusa ili azerbejdžanskog Sabaha.

Veljko Simić prva je zvezda Sabaha Foto: Cody Froggatt / Alamy / Profimedia

Najbrže rastući fudbalski projekat

Kurir predstavlja Sabah, prvaka Azerbejdžana. Dolaze iz mesta Masazir blizu Bakua. Tamošnji mediji Sabah opisuju kao najveću senzaciju i najbrže rastući projekat u istoriji azerbejdžanskog fudbala. Njihov uspon je meteorski, a aktuelna sezona donela im je istorijske uspehe.

Dok većina evropskih klubova ima istoriju dugu po jedan vek, Sabah je osnovan pre manje od decenije - 8. septembra 2017. godine. Boje kluba su specifične i retke, crno-roze kombinacija. Igraju na modernoj "Bank Respublika Areni", stadionu kapaciteta oko 9.000 mesta. Jedan od ključnih igrača i najbolji strelac tima u Evropi ove sezone je srpski fudbaler Veljko Simić, bivši as Crvene zvezde.

Ukoliko budu bolji od danskog Orhusa, Sabah će ne megdan Crvenoj zvezdi, koja opet mora da eliminiše Hapoel Ber Ševu. I to im neće biti prvi put da igraju protiv srpskog kluba. U 3. kolu kvalifikacija za Ligu konferencija u avgustu 2023. godine, Sabah se sastao sa Partizanom. Dvomeč je bio izuzetno dramatičan, a Partizan predvođen trenerom Igorom Duljajem prošao je dalje posle penala, posle uzbudljive utakmice u Beogradu.

Valdas Dambrauskas trener Sabaha iz Azerbejdžana Foto: Yulian Todorov / imago sportfotodienst / Profimedia

Istorijska sezona

Prethodna sezona bila je apsolutno istorijska za Sabah. Nakon što su godinama gledali u leđa neprikosnovenom Karabagu, pod vođstvom litvanskog trenera Valdasa Dambrauskasa napravili su revoluciju u domaćem fudbalu. Osvojili su prvu titilu u svojoj kratkoj istoriji. Ujedno i tek sedmi najmlađi klub u istoriji evropskog fudbala koji je osvojio prvu ligu svoje zemlje. Tokom sezone su imali neverovatan niz od čak 32 utakmice bez poraza. Da uspeh bude potpun, 13. maja 2026. godine u velikom finalu Kupa Azerbejdžana pobedili su ekipu Zire rezultatom 2:1 i tako obezbedili svoju prvu istorijsku duplu krunu.

Debi u kvalifikacijama za Ligu šampiona Sabahu protiče sjajno, u četiri meča ostvarili su isto toliko pobeda. TNS iz Velsa savladali su 2:0 kod kuće i 2:1 u gostima. U drugom kolu, finskog predstavnika Kups savladali su kao domaćini rezultatom 1:0, a onda ga pobedili u gostima 2:0. Veljko Simić je bio strelac protiv Velšana i Finaca. Obezbedili su grupnu fazu Lige konferencije.

Sabah je pre tri godine ispao od Partizana Foto: @starsport

Moćni biznismeni i političari

Iza azerbejdžanskog šampiona Sabaha stoji izuzetno moćna struktura krupnog biznisa i politički uticajnih figura, što objašnjava njihov munjevit uspon od osnivanja 2017. godine do titule šampiona. Za razliku od tradicionalnih klubova, Sabahom upravlja moderan korporativni sistem kroz Nadzorni odbor i operativni menadžment.

Zvanični osnivač i vlasnik kluba je Jagub Husejnov, jedan od najistaknutijih azerbejdžanskih milijardera i biznismena. On je predsednik upravnog odbora "Bridge Group of Companies", masovnog konglomerata koji poseduje kompanije u sektorima nekretnina, građevinarstva, ugostiteljstva, logistike i poljoprivrede u Azerbejdžanu. Zato je i glavni sponzor kluba "Bank Respublika", jedna od najvećih privatnih banaka u zemlji, po kojoj ime nosi i njihov stadion.

Predsednik kluba je Magsud Adigozalov, a generalni izvršni direktor Ramin Hasanov. Važna figura u upravi kluba je sportski direktor Igor Ponomarjov, osvajač zlatne olimpijske medalje sa SSSR 1988. godine. On ima apsolutnu kontrolu nad transferima, skautingom i dovođenjem igrača. Najzaslužniji je za dolazak trenera Dambrauskasa i igrača poput Veljka Simića.

1/10 Vidi galeriju Sabah Azerbejdžan Foto: www.sabahfc.az

Litvanac i Srbin prve zvezde

Sastav njihovog Nadzornog odbora čine Firudin Gurbanov, zamenik ministra obrazovanja i nauke Azerbejdžana, Rauf Halilov, poznati preduzetnik i potpredsednik kompanije "ISR Holding", Rahman Hajijev, jedan od najuticajnijih medijskih magnata u zemlji. Zaključak je da Sabah nije "igračka" jednog čoveka, već visokoorganizovani državni i privatni projekat u kojem su udruženi kapital građevinskih i bankarskih magnata sa uticajem ministara i medijskih lidera. Zato su za samo devet godina uspeli da izgrade stadion, modernu akademiju i postanu šampioni države.

Litvanski trener Valdas Dambrauskas, bivši strateg Hajduka iz Splita i Ludogoreca, napravio je od Sabaha ekipu koja igra izuzetno čvrst i disciplinovan fudbal, sa brzom tranzicijom. Nema sumnje, prva zvezda tima iz Masazira je Veljko Simić. Nekadašnje krilo Crvene zvezde igra u životnoj formi. Simić je sa tri postignuta gola u prve četiri utakmice kvalifikacija ubedljivo najbolji strelac tima ovog leta. Njegova brzina i utrčavanja iz drugog plana su glavno oružje Sabaha.

Veljko Simić na aerodromu Foto: www.sabahfc.az

Solidan igrački kadar

Pored njega, trebai istaći krilo iz Nemačke Džoja-Lensa Mikelsa, i on igra na suprotnoj strani od Simića. Kreator igre je Kahim Paris, reprezentativac Jamajke, koji je u Sabah stigao iz kijevskog Dinama. Igra na poziciji ofanzivnog veznog ili desnog krila, poseduje vrhunsku tehniku i zadužen je za asistencije. Tu je i nekadašnji fudbaler Partizana Ksander Severina.

Bedem ispred gola Sabaha čine Stiv Solve, Francuz poreklom sa Gvadalupea i Azerbejdžanac Rahman Daždamirov, na golu je internacionalac iz Kazahstana Stas Pokatilov. Na mestu zadnjeg veznog igra Ivan Lepinjica, fudbaler iz Hrvatske. On je sin nekadašnjeg napadača Osijeka čuvenog Dragana Lepinjice, Srbina rođenog u Šidu. Pažnju treba obratiti i na Rusa sa pasošem Azerbejdžana Alekseja Isajeva koji nosi dres sa brojem 10.

Vrednost igračkog kadra Sabaha prema portalu Transfermarkt iznosi 17.250.000 evra. To je više od deset puta manje od na koliko je procenjena Crvena zvezda prema istom izvoru, a iznosi 121.250.000 evra. Najskuplji fudbaler Sabaha je Poljak Timoteuš Puhač, levi bek koji je stigao iz nemačkog Kila, a koji vredi 2.500.000 evra. Iza njega su Ivan Lepinjica (2.000.000) i vezni igrač iz Uzbekistana Umarali Rakhmonalijev (1.200.000).