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Na pomolu je novi rekordni transfer Čukaričkog! Sve ukazuje na to da bi Uroš Miladinović mogao da postane najskuplja prodaja u istoriji kluba sa Banovog brda.

Interesovanje za 22-godišnjeg ofanzivnog vezistu iz dana u dan raste, posebno posle fantastičnih partija na početku sezone, u kojima je bio ključni igrač Brđana u pobedama protiv niškog i kragujevačkog Radničkog.

Talenat kakav je Miladinović ne viđa se često, a u Čukaričkom su rešeni da ovog igrača ne puste iz kluba bez obeštećenja koje bi bilo rekordno kad je u pitanju izlazni transfer, pominje se i cifra od čak pet miliona evra.

Takav razvoj događaja ne bi predstavljao iznenađenje. Miladinović igra sve bolje, a jedan je od fudbalera koji individualnim kvalitetom mogu da rešavaju utakmice.

Uroš Miladinović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Posle spektakularnog pogotka protiv Radničkog u Nišu, usledila je još upečatljivija partija protiv Radničkog iz Kragujevca, u pobedi Čukaričkog od 3:0. Najpre je sjajno asistirao Fjorinu Durmišaju za vodeći gol, a potom sa dva efektna pogotka potvrdio da je trenutno jedan od najboljih igrača Super lige Srbije.

Čukarički će na ovaj način nastaviti trend sjajnih prodaja. Klub sa Banovog brda može da se podiči i učinkom svojih bivših prvotimaca, Đorđe Petrović je standardan golman u najjačoj ligi sveta, brani za engleski Bornmut, Mihajlo Cvetković je jedan od ključnih igrača belgijskog Anderlehta, Andrej Bačanin defanzivni vezista švajcarskog Bazela o kojem sve češće pričaju daleko veći evropski klubovi...

Svi ovi, ali i mnogi drugi igrači koji su otišli sa Banovog brda u prethodnom periodu najbolja su moguća referenca za nove transfere, a ovoga puta u fokusu je Uroš Miladinović. Sve je izvesnije da će i on uskoro napraviti veliki iskorak. Ostaje samo pitanje da li će se transfer realizovati do kraja letnjeg prelaznog roka ili će sačekati zimu.

Na Banovom brdu su se za takav scenario pripremili na vreme. Pre nešto više od mesec dana Miladinović je produžio ugovor sa Čukaričkim do leta 2028. godine, čime je klub dodatno ojačao svoju pregovaračku poziciju i pokazao koliko veruje u jednog od svojih najvrednijih igrača.

Ipak, kako je ranije naveo sportski direktor Vladimir Matijašević, nije Miladinović jedini koji bi u ovom prelaznom roku mogao da napusti Čukarički.

Velikog interesovanja ima i za golmana omladinske reprezentacije Srbije Vladana Čarapića, sve boljeg štopera Milana Đokovića, ali i talentovanog napadača Luku Đorđevića. I naravno za sve njih spremne su zamene iz Omladinske škole, još prošle sezone u prvom timu debitovali su Mateo Maravić, Nebojša Grujić, Andrej Ilić, dok neki drugi momci željno čekaju šansu...