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Fudbaleri Borca iz Banjaluke, ako prođu beloruski Vitebsk u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencije, u plej-ofu za plasman u grupnu fazu igraće protiv poraženog iz duela kvalifikacija za Ligu Evrope između Tuna (Švajcarska) i Vikingura (Island).

Banjalučani bi gostovali u prvom meču 20. avgusta, dok je revanš sedam dana kasnije.

Prethodno, Borac će 6. avgusta dočekati Vitebsk, a revanš je sedam dana kasnije na neutralnom terenu u mađarskom gradu Mezokovešdiju.

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Saša Ilić nakon kiksa Partizana protiv IMT Izvor: MONDO/Dušan Ninković