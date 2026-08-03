Ukoliko Borac prođe Vitebsk, čeka ih plej-of za Ligu konferencije.
Fudbal
BORAC DOBIO RIVALE NA PUTU DO GRUPNE FAZE! Težak zadatak za tim iz Banja Luke
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Fudbaleri Borca iz Banjaluke, ako prođu beloruski Vitebsk u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencije, u plej-ofu za plasman u grupnu fazu igraće protiv poraženog iz duela kvalifikacija za Ligu Evrope između Tuna (Švajcarska) i Vikingura (Island).
Banjalučani bi gostovali u prvom meču 20. avgusta, dok je revanš sedam dana kasnije.
Prethodno, Borac će 6. avgusta dočekati Vitebsk, a revanš je sedam dana kasnije na neutralnom terenu u mađarskom gradu Mezokovešdiju.
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