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Fudbalski savez Velsa zvanično je povukao podršku za reizbor Đanija Infantina na mesto predsednika Međunarodne fudbalske federacije (FIFA) za mandatni period od 2027. do 2031. godine, prenosi danas Skaj njuz.

Kako se navodi, Vels je poslao pismo FIFA-i u kojem se ističe da je izgubljeno poverenje u Infantina i njeogovo rukovodstvo nakon pokušaja prodaje takmičenja pod okriljem FIFA.

"Nedavni propusti u oblasti dobrog upravljanja, rukovođenja, vrednostima, odnosu sa zainteresovanim stranama, komunikaciji i zdravog rasuđivanja doveli su nas u situaciju u kojoj je Infantino izgubio poverenje Fudbalskog saveza Velsa da ostane na čelu svetskog fudbala", poručuje se u saopštenju Fudbalskog saveza Velsa.

1/6 Vidi galeriju Đani Infantino Foto: Jose Breton / AFP / Profimedia, Ian Robles / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Ističe se da je nepostavljanje interesa fudbala na prvo mesto je propust koji ne može da se prihvati.

Skaj navodi da je saopštenje Fudbalskog saveza Velsa deo koordinisanih napora Evropske fudbalske unije (UEFA) koja je prethodno pozvala na odgovornost zbog pokušaja prodaje Svetskog prvenstva.

UEFA je u subotu kritikovala "tajne planove koji se sprovode ubrzanim tempom, a koje su osmislili anonimni pojedinci i čija je korist za samu igru upitna", te navela da radi na planu "kako bi se osiguralo da se tako nešto više ne ponovi", ne isključujući nijednu opciju.

Očekuje se da će i drugi fudbalski savezi slediti primer Velsa kako bi pojačali pritisak na Infantina da napusti funkciju, bez potrebe za pokretanjem glasanja o nepoverenju.

Infantino je na čelu FIFA-e prethodnih 10 godina i planirao da se kandiduje za reizbor, primio je više od 200 pisama podrške od 211 FIFA saveza - uključujući 52 od 55 koji čine UEFA.