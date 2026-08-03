Meč će biti igran u mađarskom gradu Sombetel , a revanš je kroz sedam dana na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu.

Što se tiče spiska putnika jasno je da trener Crvene zvezde Dejan Stanković ne želi bilo šta da kalkuliše. Baš onako, kako je i najavio pred utakmicu. Činjenica da je tu Rade Krunić koji je bio povređen i poslednje pojačanje Derik Lukasen, jasno govori kako se opredelio strateg crveno-belih.