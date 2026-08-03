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Fudbaleri Crvene zvezde u utorak od 19.30 časova igraju prvi meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona, protiv Hapoela Berševe.

Meč će biti igran u mađarskom gradu Sombetel, a revanš je kroz sedam dana na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu.

Dejan Stanković na aerodromu
Ništa ne prepušta slučaju - Dejan Stanković Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Šef stručnog štaba Crvene zvezde Dejan Stanković je na put poveo 25 igrača.

Na spisku su: Mateus, Savo Radanović, Ivan Guteša, Nikola Stanković, Jung Vu Seol, Strahinja Eraković, Frenklin Tebo Učena, Derik Lukasen, Stefan Gudelj, Miloš Veljković, Nair Tiknizjan, Matej Strika, Rade Krunić, Timi Maks Elšnik, Abu Fani, Vasilije Kostov, Mo Čam, Osman Bukari, Loizos Loizu, Mirko Ivanić, Kristijan Balov, Aleksandar Katai, Marko Arnautović, Džej Enem, Bruno Duarte.

Što se tiče spiska putnika jasno je da trener Crvene zvezde Dejan Stanković ne želi bilo šta da kalkuliše. Baš onako, kako je i najavio pred utakmicu. Činjenica da je tu Rade Krunić koji je bio povređen i poslednje pojačanje Derik Lukasen, jasno govori kako se opredelio strateg crveno-belih.

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