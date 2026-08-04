Fudbaleri Crvene zvezde gostuju Hapoelu u borbi za Ligu šampiona. Gledajte direktan prenos na TV Arena sport premium 1.
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HAPOEL DOČEKUJE ZVEZDU U BORBI ZA LIGU ŠAMPIONA! Evo gde možete gledati direktan prenos utakmice!
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Fudbaleri Crvene zvezde u utorak od 19.30 gostuju ekipi Hapoel Ber Ševe u okviru drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.
Prethodno, Zvezda je sa ukupnim skorom od 9:0 izbacili Larn. Ukoliko Zvezda preskoči Hapoel, čeka je okršaj sa boljim iz dvomeča Sabah - Orhus.
FK Crvena zvezda - Larn (Drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona) Foto: Ilija Ilić
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Direktan prenos meča izmešu Hapoela i Zvezde možete gledati uživo na TV Arena sport premium 1 kanalu.
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