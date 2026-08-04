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Fudbaleri Crvene zvezde u utorak od 19.30 gostuju ekipi Hapoel Ber Ševe u okviru drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Prethodno, Zvezda je sa ukupnim skorom od 9:0 izbacili Larn. Ukoliko Zvezda preskoči Hapoel, čeka je okršaj sa boljim iz dvomeča Sabah - Orhus.

FK Crvena zvezda - Larn (Drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona) Foto: Ilija Ilić

Direktan prenos meča izmešu Hapoela i Zvezde možete gledati uživo na TV Arena sport premium 1 kanalu.

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Delije na meču Crvena zvezda - Spartak Izvor: Kurir