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Dok odmara i vaga ponude, mediji ga sele u brojne klubove, pa čak i u Real Madrid, ali trenutno deluje da je Turska najrealnija destinacija, pošto je Bešiktaš pokazao najozbiljnije interesovanje.

U međuvremenu, na društvenim mrežama se pojavila fotografija na kojoj je Vlahović zagrljen sa pevačem Boškom Nikolićem u jednom dvorištu.

1/4 Vidi galeriju Dušan Vlahović na utakmici protiv Fiorentine Foto: Loris Roselli/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Nderim Kaceli/IPA Sport / imago sportfotodienst / Profimedia

Za sada ostaje nepoznato da li je napadač organizovao neko privatno slavlje pa angažovao muzičara, ili je u pitanju bio samo slučajni susret.

U svakom slučaju, utisak je da srpskom golgeteru nimalo ne pada teško rastanak sa torinskim gigantom, kao ni činjenica da ga je u timu zamenio Randal Kolo Muani. Juventus je Francuza platio 38 miliona evra i odmah mu poverio dres sa brojem devet, koji je do skoro nosio upravo Vlahović.