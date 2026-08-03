Slušaj vest

Dok odmara i vaga ponude, mediji ga sele u brojne klubove, pa čak i u Real Madrid, ali trenutno deluje da je Turska najrealnija destinacija, pošto je Bešiktaš pokazao najozbiljnije interesovanje.

U međuvremenu, na društvenim mrežama se pojavila fotografija na kojoj je Vlahović zagrljen sa pevačem Boškom Nikolićem u jednom dvorištu.

Dušan Vlahović na utakmici protiv Fiorentine Foto: Loris Roselli/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Nderim Kaceli/IPA Sport / imago sportfotodienst / Profimedia

Za sada ostaje nepoznato da li je napadač organizovao neko privatno slavlje pa angažovao muzičara, ili je u pitanju bio samo slučajni susret.

U svakom slučaju, utisak je da srpskom golgeteru nimalo ne pada teško rastanak sa torinskim gigantom, kao ni činjenica da ga je u timu zamenio Randal Kolo Muani. Juventus je Francuza platio 38 miliona evra i odmah mu poverio dres sa brojem devet, koji je do skoro nosio upravo Vlahović.

Ne propustiteFudbalEKSKLUZIVNO! Svi detalji poziva Murinja: Dva puta zvao Dušana Vlahovića, jasno mu izneo plan...
Žoze Murinjo
FudbalBOMBA, BOMBA, BOMBA! Dušan Vlahović u Realu?! Senzacionalna vest: Murinjo LIČNO zvao Srbina, plata 8.000.000 plus bonus za potpis
Fotomontaža: Dušan Vlahović u dresu Reala
FudbalNA POMOLU JE ŠOKANTAN OBRT! Vlahović neće 70 MILIONA EVRA, već dres evropskog giganta: Spreman je da igra i za "siću"
Dušan Vlahović
FudbalHRVATI IMAJU ONO ŠTO NAMA SRBIMA FALI: Legenda Crvene zvezde bez ustezanja o problemima reprezentacije! Otkrio je i zašto ceni Vlahovića!
Dušan Vlahović
FudbalČUVENI HRVAT ZAVRŠIO KARIJERU U 30. GODINI ZBOG TEŠKE INFEKCIJE: A onda je počeo niz skandala! Trenirao najveći klubove Evrope i svuda ostavljao haos
profimedia-1085661826.jpg

00:37
Gol Dušana Vlahovića u prvom minutu Izvor: arena 3 premium