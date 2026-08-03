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Nekadašnji fudbaler Crvene zvezdeNemanja Radonjić mogao bi karijeru da nastavi u Indoneziji, pošto se, prema navodima tamošnjih medija, nalazi na listi želja Persije iz Džakarte.

Radonjićev drugi mandat u Crvenoj zvezdi nije ispunio očekivanja. Nakon suspenzije i odluke stručnog štaba da više ne računa na njegove usluge, srpski reprezentativac postao je slobodan u izboru nove sredine.

1/11 Vidi galeriju Nemanja Radonjić Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Iako se prethodnih nedelja dovodio u vezu sa nekoliko klubova, uglavnom iz Azije, čini se da je Persija trenutno najozbiljniji kandidat za njegov potpis. Reč je o najtrofejnijem klubu Indonezije, koji je ovog leta već angažovao bivšeg defanzivca Crvene zvezde Radovana Pankova.

Radonjić je profesionalnu karijeru započeo u Radničkom iz Niša, a afirmisao se kroz omladinske selekcije Partizana i Teleoptika. Put ga je potom odveo u Akademiju Hagi, odakle je prešao u Romu.

Posle epizoda u Empoliju i Čukaričkom, zablistao je u dresu Crvene zvezde, što mu je donelo transfer u Olimpik iz Marseja. Tokom internacionalne karijere nastupao je još za Hertu, Benfiku, Torino i Majorku.

Ukoliko pregovori budu uspešno završeni, Radonjić bi mogao da postane novo veliko pojačanje Persije i nastavi karijeru u šampionatu Indonezije.

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