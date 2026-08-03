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Istorija međusobnih duela pokazuje da crno-beli nisu imali mnogo uspeha protiv klubova sa Pirinejskog poluostrva.

1/5 Vidi galeriju Grobari na meču Partizan - Una Štrasen Foto: Kurir Sport

Najveći i najpoznatiji okršaj odigran je 1966. godine, kada je Partizan u finalu Kupa evropskih šampiona poveo protiv Real Madrida golom Velibora Vasovića, ali je španski velikan preokrenuo i slavio sa 2:1.

Jedinu pobedu nad španskim klubom koja je donela i prolaz dalje Partizan je ostvario u Kupu UEFA 1990. godine protiv Real Sosijedada. Crno-beli su u Beogradu slavili sa 1:0, dok je u revanšu domaćin uzvratio istim rezultatom. O putniku u narednu rundu odlučivali su penali, a uspešniji je bio beogradski tim.

Poslednji dvomeč protiv španskog predstavnika Partizan je odigrao u grupnoj fazi Lige Evrope 2015. godine protiv Atletik Bilbaa. Baskijci su slavili u Beogradu rezultatom 2:0, a potom i na svom terenu sa ubedljivih 5:1.

Partizan je 2003. godine protiv Real Madrida u grupnoj fazi Lige šampiona odigrao 0:0 u Beogradu, dok je u Madridu golom Raula poražen sa 1:0.

Ukupan bilans crno-belih protiv španskih klubova nije na njihovoj strani, ali duel sa Real Sosijedadom i dalje ostaje jedan od najlepših evropskih trenutaka u novijoj istoriji kluba. Navijači Partizana nadaju se da će naredni susret sa španskim rivalom doneti prvu pobedu protiv ekipe iz La Lige još od 1990. godine i novi uspeh na međunarodnoj sceni.

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