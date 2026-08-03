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Iako bi po godinama trebalo da ulazi u najbolje igračke dane, čini se da je Sančov pik već daleko iza njega. Kada su ga pre pet godina "crveni đavoli" kupili od Borusije iz Dortmunda za astronomskih 85 miliona evra, delovalo je da je nebo granica, ali je od tog momenta njegova karijera krenula u potpuno pogrešnom smeru.

Učestale povrede, pad forme i upitna posvećenost doveli su do toga da mu Junajted ovog leta bez razmišljanja pusti ugovor da istekne. Kao slobodan agent bez kluba, Englez je bio prinuđen da potraži alternativno rešenje za trening.

1/4 Vidi galeriju Džejdon Sančo Foto: PressFocus / ddp USA / Profimedia, Marco Steinbrenner / DeFodi Images / Profimedia, SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Tako se obreo na treninzima desetoligaša Flikstona, koji se ubrzo oglasio i zvaničnim saopštenjem na mrežama kako bi otklonio sve nedoumice, jasno su poručili da ne planiraju angažovanje nekadašnje zvezde, već da su mu samo učinili uslugu i ustupili terene kako bi ostao u trenažnom procesu.

"Da pojasnim, Džejdon nije bio na probi sa klubom i nije bio uključen ni u kakve pregovore o transferu. On je jednostavno koristio naše privatne trening centre kako bi održao kondiciju dok se priprema za sledeće poglavlje svoje karijere“, rekao je Kristofer Garsija, vlasnik Flikstona.