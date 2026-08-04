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Argentinski stručnjak dogovorio je produžetak saradnje sa Fudbalskim savezom SAD i ostaće selektor nacionalnog tima sve do Svetskog prvenstva 2030. godine.

1/10 Vidi galeriju SAD - Bosna i Hercegovina Foto: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia

U američkom savezu zadovoljni su radom Poketina, posebno posle učinka na nedavno završenom Mundijalu, na kojem je selekcija SAD ostvarila rekordan broj pobeda na jednom Svetskom prvenstvu.

Pred Argentincem je novi četvorogodišnji ciklus u kojem će, osim priprema za naredni šampionat sveta, SAD učestvovati i u kvalifikacijama za Mundijal, kao i na dva izdanja KONKAKAF Lige nacija i dva Gold kupa, kontinentalnog takmičenja.

Poketino je na klupu reprezentacije SAD stigao 2024. godine, nakon bogate trenerske karijere u Evropi. Vodio je Totenhem, Pari Sen Žermen i Čelsi, a sada će pokušati da nastavi uspon američke selekcije uoči novih velikih izazova.

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