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Izvršni direktor Lajpciga, Marsel Šefer, javno je potkačio čuvenog insajdera Fabricija Romana zbog neproverenih informacija koje plasira u javnost.

Naime, italijanski novinar kog milioni ljubitelja fudbala smatraju bezgrešnim kada su transferi u pitanju, još prošle sedmice je lansirao vest da su se "bikovi" i Real Madrid sve dogovorili oko prelaska talentovanog krila Jana Diomandea u tabor "kraljevskog kluba". Ipak, od tog posla za sada nema ništa, pa je mladi Afrikanac i dalje zvanično član nemačkog tima.

- Jasno je da su neki takozvani transfer eksperti pre nekoliko dana objavili da je dogovor sklopljen ili su mu dali "Here We Go". To jednostavno nije tako, još nismo u toj fazi - izjavio je Šefer povodom sudbine reprezentativca Obale Slonovače na transfer tržištu.

1/6 Vidi galeriju Haos navijača pred finale Lige konferencija u Lajpcigu Foto: --- / AFP / Profimedia, Jordan Pettitt / PA Images / Profimedia, Jordan Pettitt, PA Images / Alamy / Profimedia

Visoki funkcioner nemačkog kolektiva osvrnuo se i na spekulacije da su administrativni sukobi pred FIFA, u koje su upleteni Diomandeovi zastupnici, glavni razlog što se realizacija ovog transfera ovoliko odužila.

- Sa moje tačke gledišta, to je kategorično ne. Nisam upoznat sa tim. Došlo je do promene agenata. Naša kontakt tačka je sada "Roc Nation" (jedna od menadžerskih kompanija), to nam je Jan vrlo jasno rekao. Ne mislim da će transfer propasti zbog toga, ako uopšte dođe do transfera.