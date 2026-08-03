Slušaj vest

Danas se rukovodstvo Partizana oglasilo zvaničnim saopštenjem i pred sebe postavilo jasan ultimatum: ukoliko se crno-beli ne plasiraju u grupnu fazu Lige konferencija, kompletna uprava kluba podneće neopozive ostavke i napustiti Humske.

"Apel za spas Partizana" je odlučio da se javno obrati povodom ove situacije, a njihovo saopštenje prenosimo u celosti:

- Povodom saopštenja Upravnog odbora FK Partizan, koje je svojim sadržajem i porukama ostavilo utisak odustajanja i bežanja od odgovornosti u trenutku kada je Klubu najpotrebnija odlučnost, smatramo svojom obavezom da javnosti ukažemo na nekoliko činjenica.

Tokom svojih 81 godine postojanja, Partizan se nikada nije povlačio pred problemima. Niko kome je Partizan zaista u srcu nije bežao od borbe kada je bilo najteže. Na kraju krajeva, i samo ime Partizan obavezuje nas na hrabrost, odlučnost i neprestanu borbu. Zato, čitajući poslednje saopštenje Upravnog odbora, ne možemo da zaključimo da je upravo to namera aktuelnog rukovodstva.

Podsetili bismo rukovodioce našeg voljenog Kluba da su pre samo dva meseca uveravali bivše igrače, navijače i članove Skupštine da su upravo oni pravo rešenje za Partizan. Govorili su o jasnim idejama, znanju, iskustvu i planu koji će Klubu doneti preko potreban iskorak. I sada, samo dva meseca kasnije – šta se promenilo? Da li su trenutni rukovodioci postali svesni da su obmanuli sve one koji su im dali poverenje? Da li priznaju da više ni sami ne veruju u ono što rade i način na koji vode Klub? Šta znači odluka da će, AKO Partizan ne izbori plasman u Evropu, biti podnete ostavke? Šta se u tom slučaju menja u radu i planovima uprave? Da li plan oporavka Partizana zavisi od jedne utakmice, jednog rezultata ili jednog evropskog dvomeča? I, još važnije, da li takav plan uopšte postoji ili je sve što smo slušali i gledali poslednjih meseci bila samo šarena laža namenjena navijačima i delegatima Skupštine kako bi se obezbedilo njihovo poverenje i podrška? Jer, budimo potpuno jasni – aktuelna uprava nikada i nigde nije javnosti, članovima Kluba, navijačima, niti delegatima Skupštine predstavila konkretan i jasan plan oporavka Partizana.

Slušali smo samo uveravanja da plan postoji, da se radi na njemu i da će rezultati doći. Ali konkretan plan, sa jasnim ciljevima, rokovima i načinom na koji će se Partizan izvući iz situacije u kojoj se nalazi – nikada nismo videli. Zato je potpuno legitimno pitanje: da li plan zaista postoji ili je njegovo postojanje samo priča kojom su se do sada pridobijali poverenje i podrška navijača i delegata Skupštine? Ozbiljno rukovodstvo koje radi odgovorno, ispravno i sa znanjem mora imati dugoročan plan. Takav plan ne može da se zasniva na „AKO“, već na „KADA“. Zato, dame i gospodo iz Upravnog odbora, ostavke možete podneti odmah i neopozivo. Posle ovakvog saopštenja svima je jasno da nemate ni znanje, ni plan, ni neophodnu odlučnost za vođenje i oporavak FK Partizan. Možda je sada pravo vreme da javno priznate da ste pogrešili. Da ste precenili svoje mogućnosti i svoju spremnost da pomognete voljenom Klubu. Možda je sada trenutak da priznate i sebi i svima nama da niste dostojni pozicija na kojima se nalazite. I da se, umesto da Partizan držite kao taoca sopstvenih odluka i neuspeha, bez odlaganja povučete i omogućite legitimnu i odgovornu tranziciju rukovodstva Kluba.

1/7 Vidi galeriju Mačva - Partizan, Super liga Srbiej 2026/27 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Jer Partizan nije ničija privatna svojina. Partizan pripada svojim članovima, navijačima, bivšim i sadašnjim igračima, zaposlenima i svim generacijama koje su decenijama gradile njegovo ime. ODGOVORNOST SKUPŠTINE JE JOŠ VEĆA Međutim, pored aktuelnog Upravnog odbora, još veću odgovornost imaju članovi Skupštine FK Partizan – najvišeg organa Kluba. Skupština je organ koji, između ostalog, odlučuje i o tome ko će voditi Partizan. Članovi Skupštine koji su na poslednjoj sednici dali blanko podršku aktuelnom rukovodstvu danas više nemaju pravo da ćute. Tada ste, bez ozbiljne analize rezultata, plana, programa i sposobnosti ljudi kojima ste dali poverenje, stali iza njihovog izbora. Dali ste im mandat. Dali ste im legitimitet. Dali ste im poverenje. Sada je vreme da pokažete da li ste spremni da preuzmete odgovornost za svoju odluku. A vi, delegati Skupštine koji ste svoj glas davali po dobro poznatom ključu – rodbinskom, kumovskom, prijateljskom, interesnom ili po principu „trbuhom za kruhom“ – budite sigurni da se u ovome možete prepoznati.

I pored toga što je glasanje bilo tajno, verujemo da je upravo to možda bio i razlog zbog kojeg je tajnost glasanja bila toliko važna.Ne moramo vas pojedinačno nabrajati.Vi najbolje znate ko ste. Ali danas više nije dovoljno samo znati ko ste. Danas morate znati šta ste uradili Partizanu. Partizanu nije potrebno još jedno saopštenje. Partizanu nije potrebno prebacivanje odgovornosti na rezultat jedne utakmice. Partizanu nije potrebno čekanje da okolnosti odluče umesto vas. Partizanu je potrebna odgovorna, sposobna i legitimna uprava sa jasnim planom, jasnom vizijom i spremnošću da se bori za svaki dan budućnosti Kluba. Zato ovo nije poziv na podele. Ovo je apel za spas Partizana. I zato pozivamo sve one kojima je Partizan zaista na srcu – članove Skupštine, bivše igrače, legende Kluba, navijače i sve ljude koji su decenijama svojim radom, novcem, emocijama i ljubavlju gradili Partizan – da ne ćute. Jer kada je Partizan u pitanju, ćutanje više nije neutralnost. Ćutanje je izbor. A sada je vreme da svako napravi svoj izbor. Za Partizan - stoji u saopštenju!