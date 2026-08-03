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"S obzirom na veličinu kluba, menadžera Ćabija Alonsa, kojem se izuzetno divim, i kvalitet igrača, ovo je bila prilika koju nisam mogao da odbijem. Želim da svakog dana dam maksimum na terenu i van njega kako bih pomogao ekipi. Jedva čekam da počnem", rekao je Henderson.

Henderson je najveći trag ostavio u Liverpulu, čiji je bio kapiten i sa kojim je osvojio Premijer ligu, Ligu šampiona, FA kup, dva Liga kupa, UEFA Superkup i Svetsko klupsko prvenstvo. Posle odlaska sa Enfilda 2023. godine nastupao je za Al Etifak i Ajaks, pre nego što se prošlog leta vratio u Premijer ligu.

1/5 Vidi galeriju Bizarna povreda iskusnog reprezentativca Engleske Foto: Bradley Collyer, PA Images / Alamy / Profimedia, Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Za reprezentaciju Engleske odigrao je 91 utakmicu i učestvovao na sedam velikih takmičenja. Ovog leta postao je prvi Englez koji je nastupio na četiri različita Svetska prvenstva, ali je zbog preloma ruke ubrzo završio učešće na Mundijalu.