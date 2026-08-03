BUM! ČELSI PREDSTAVIO NOVO POJAČANJE! Henderson potpisao ugovor do 2028. godine!
"S obzirom na veličinu kluba, menadžera Ćabija Alonsa, kojem se izuzetno divim, i kvalitet igrača, ovo je bila prilika koju nisam mogao da odbijem. Želim da svakog dana dam maksimum na terenu i van njega kako bih pomogao ekipi. Jedva čekam da počnem", rekao je Henderson.
Henderson je najveći trag ostavio u Liverpulu, čiji je bio kapiten i sa kojim je osvojio Premijer ligu, Ligu šampiona, FA kup, dva Liga kupa, UEFA Superkup i Svetsko klupsko prvenstvo. Posle odlaska sa Enfilda 2023. godine nastupao je za Al Etifak i Ajaks, pre nego što se prošlog leta vratio u Premijer ligu.
Za reprezentaciju Engleske odigrao je 91 utakmicu i učestvovao na sedam velikih takmičenja. Ovog leta postao je prvi Englez koji je nastupio na četiri različita Svetska prvenstva, ali je zbog preloma ruke ubrzo završio učešće na Mundijalu.
Čelsi je prošle sezone zauzeo 10. mesto u Premijer ligi i ostao bez plasmana u evropska takmičenja, a Henderson je deveto pojačanje londonskog kluba u letnjem prelaznom roku.