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Kako prenosi Bi Bi Si (BBC), Čelsi će odmah inkasirati 25,7 miliona funti, dok kroz bonuse može da zaradi dodatnih 5,1 milion. Defanzivac bi uskoro trebalo da potpiše višegodišnji ugovor sa italijanskim klubom, u kojem će imati jednu od liderskih uloga u ekipi trenera Seska Fabregasa.

Fabregas je duže od šest meseci insistirao na dolasku 27-godišnjeg štopera, za kojeg je interesovanje pokazivao i Inter.

Čaloba će tako posle gotovo dve decenije napustiti Čelsi, u koji je stigao još kao dečak i prošao kompletnu omladinsku školu londonskog kluba.

1/4 Vidi galeriju Foto galerija sa finala FA kupa Foto: Daniel Weir/Sports Press / Zuma Press / Profimedia

Njegov odlazak deo je plana novog trenera Ćabija Alonsa da smanji broj igrača u prvom timu. Čelsi je ovog leta dodatno pojačao odbranu dovođenjem Maksansa Lakroe iz Kristal Palasa za 52 miliona funti, a u rosteru i dalje ima veliki broj centralnih defanzivaca.

Klub sa Stamford Bridža nastoji da pronađe nove sredine za Aksela Disasija i Benoa Badijašilea, dok bi Mamadu Sar ili Džoš Ačempong mogli na pozajmicu, najverovatnije u neki od klubova Premijer lige.