Evropska fudbalska unija (Uefa) kaznila je Makabi iz Tel Aviva igranjem jedne domaće utakmice bez prisustva publike, zbog upotrebe pirotehnike na meču kvalifikacija za Ligu Evropa protiv Šerifa iz Tiraspolja.
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Pored zatvaranja stadiona za naredni domaći susret, izraelski klub moraće da plati i novčanu kaznu od 40.000 evra.
Makabi će u četvrtak, na neutralnom terenu u Batumiju u Gruziji, dočekati CSKA iz Sofije u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evropa.
UEFA Super kup Foto: Kurir Sport
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Izraelski klubovi i reprezentacija od oktobra 2023. godine svoje utakmice u takmičenjima Uefa igraju na neutralnim terenima zbog bezbednosne situacije izazvane sukobom sa Hamasom.
Žrebom plej-ofa kvalifikacija za Ligu Evrope odlučeno je da će pobednik dvomeča između Makabija i CSKA iz Sofije igrati protiv grčkog OFI-ja sa Krita, koji će biti domaćin prve utakmice 20. avgusta.
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