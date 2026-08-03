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Pored zatvaranja stadiona za naredni domaći susret, izraelski klub moraće da plati i novčanu kaznu od 40.000 evra.

Makabi će u četvrtak, na neutralnom terenu u Batumiju u Gruziji, dočekati CSKA iz Sofije u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evropa.

1/10 Vidi galeriju UEFA Super kup Foto: Kurir Sport

Izraelski klubovi i reprezentacija od oktobra 2023. godine svoje utakmice u takmičenjima Uefa igraju na neutralnim terenima zbog bezbednosne situacije izazvane sukobom sa Hamasom.

Žrebom plej-ofa kvalifikacija za Ligu Evrope odlučeno je da će pobednik dvomeča između Makabija i CSKA iz Sofije igrati protiv grčkog OFI-ja sa Krita, koji će biti domaćin prve utakmice 20. avgusta.