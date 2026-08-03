Fudbaleri Vojvodine pobedili su danas na svom terenu u Novom Sadu Mačvu 2:0, u trećem kolu Super lige Srbije.
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RANĐELOVIĆ U DUBOKOJ NADOKNADI "NOKAUTIRAO" MAČVU! Fudbaleri Vojvodine ostvarili drugu pobedu u Super ligi Srbije!
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Strelci za Novosađane bili su Dejan Zukić u 59. i Lazar Ranđelović u četvrtom minutu sudijske nadoknade vremena.
Vojvodina je četvrta na tabeli sa šest bodova, a Mačva je na poslednjem, 14. mestu bez osvojenog boda.
Ajaks - Vojvodina Foto: Marcel van Dorst / DeFodi Images / Profimedia
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