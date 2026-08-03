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Strelci za Novosađane bili su Dejan Zukić u 59. i Lazar Ranđelović u četvrtom minutu sudijske nadoknade vremena.

Vojvodina je četvrta na tabeli sa šest bodova, a Mačva je na poslednjem, 14. mestu bez osvojenog boda.

Ajaks - Vojvodina Foto: Marcel van Dorst / DeFodi Images / Profimedia

U narednom kolu, Vojvodina će dočekati Radnik, dok će Mačva na svom terenu u Šapcu ugostiti IMT.

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