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FK Partizan je nadomak angažovanja iskusnog defanzivnog veziste Idrisua Babe (30), koji trenutno nastupa za Almeriju.

Crno-beli su, prema saznanjima "Telegrafa", u načelu postigli dogovor sa fudbalerom, dok se čeka još samo konačno odobrenje španskog kluba kako bi transfer bio realizovan.

1/5 Vidi galeriju Grobari na meču Partizan - Una Štrasen Foto: Kurir Sport

Dolazak reprezentativca Gane trebalo bi da popuni prazninu nastalu odlaskom Vanje Dragojevića u Glazgov Rendžers, a u Humskoj veruju da će Baba svojim iskustvom doneti dodatnu stabilnost i sigurnost u veznom redu mladog tima.

Iako je rođen u Akri, Baba je kompletno fudbalsko školovanje prošao u Španiji. Karijeru je započeo u mlađim selekcijama Leganjesa, nakon čega je prešao u Majorku, gde je nastupao za B tim i prvi sastav. Pre tri godine preselio se u Almeriju, najpre na pozajmicu, a potom je španski klub otkupio njegov ugovor.

Na međunarodnoj sceni Baba je od 2019. godine standardni reprezentativac Gane, za koju je do sada odigrao 29 utakmica.

Ukoliko ne bude nepredviđenih prepreka, iskusni vezista bi već u utorak trebalo da doputuje u Beograd i zaduži dres Partizana.

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