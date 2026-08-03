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Fudbaleri Železničara iz Pančeva su napravili kiks u Superligi Srbije protiv Mladosti iz Lučana, gde su bili favorit na svom terenu. Ipak, ovaj meč je završen bez golova - 0:0, a sve zasluge za to idu golmanu Saši Stamenkoviću.

Železničar iz Pančeva iza sebe ima jako teško putovanje u Bragu, kao i tešku utakmicu gde su ubedljivo poraženi, no, očigledno je Radomir Koković razmrdao svoje igrače. Dizelka je od početka pretila, ali nije mogla da postigne gol.

1/9 Vidi galeriju Železničar - Braga Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Pančevci su i u prvom poluvremenu imali dosta šansi, dosta napada, dominirali su u svakom segmentu igre protiv najstarije ekipe u Superligi, ali nisu mogli do gola. Uputili su osam udaraca, ali je Saša Stamenković branio neverovatno.

Ista utakmica je viđena i u drugom poluvremenu, gde je ekipa Železničara podigla nivo igre, nastavila je sa napadima, ali su se Lučani dosta dobro branili i na kraju je Saša Stamenković imao pet odbrana, čime je samo pokazao da to što ima 41 godinu ne znači ništa.

Na kraju, zamalo je Mladost iz Lučana došla do sva tri boda. Pukla je kontra, Tašovski je išao sam i šutirao je jako, ali je Popović to odlično odbranio.

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