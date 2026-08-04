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Real Madrid povukao je granicu u pregovorima sa Vinisijusom Žuniorom!

Prema informacijama španskog novinara Naća Penje, kraljevski klub više nema nameru da menja svoju ponudu za produžetak ugovora i smatra da je Brazilcu ponuđeno ono što je dovoljno.

U Madridu navodno ne žele da naprave dodatne ustupke, a posebno odbijaju zahtev Vinisijusovog tabora za bonusom za produženje saradnje.

Sa druge strane, prema informacijama Naća Penje, Vinisijus ne želi da prihvati trenutne uslove Reala i neće pristati na produžetak ugovora po svaku cenu. Brazilac smatra da njegova vrednost mora biti više cenjena i za sada nema dogovora dve strane.

Pregovori traju već nedeljama, ali se jaz između zahteva fudbalera i ponude kluba ne smanjuje. Iako nema zvanične potvrde da su razgovori prekinuti, situacija na "Santjago Bernabeuu" privlači veliku pažnju evropskih velikana.

Engleski šampion Arsenal navodno pažljivo prati svaki detalj pregovora i spreman je da napadne ukoliko Brazilac i Real ne pronađu zajednički jezik. "Tobdžije" traže veliko pojačanje za levu stranu napada, a Vinisijus se uklapa u profil igrača koji bi bio zaštitno lice novog Arsenala.