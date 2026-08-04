Daglas Ovusu po dolasku u FK Crvena zvezda na pripreme u Tursku

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Ove zime Daglas Ovusu stigao je u Crvenu zvezdu iz surduličkog Radnika kao veliko pojačanje. Ali...

Omaleni krilni fudbaler iz Gane Daglas Ovusu nije uspeo da se nametne treneru Dejanu Stankoviću i bio je u drugom planu od početka sezone.

Daglas Ovusu na utakmici Crvene zvezde i Novog Pazara Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Detaljni lekarski pregledi

Zato su u Crvenoj zvezdi odlučili da prodaju Daglasa Ovusua, već ovog leta. Prema pisanju portala iz Izraela "One" Daglas Ovusu (20) bi trebalo da postane novi fudbaleri Hapoela iz Tel Aviva. Danas bi fudbaler trebalo da obavi detaljne lekarske preglede i uradi sveobuhvatne medicinske testove. Ukoliko ih prođe, potpisaće ugovor.

Izraelci su oprezni, jer Daglas Ovusu pre mesec i više dana nije potpisao za Viktoriju iz Plzenja, jer Česi nisu bili zadovoljni nalazima nakon pregleda njegovog kolena. Tako je propao transfer u Češku.

1/5 Vidi galeriju Daglas Ovusu Foto: Www.crvenazvezdafk.com, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Oteli ga rivalu Makabiju

Ako Ovusu prođe sveobuhvatne testove, Hapoel će moći da označi Ganca kao jedno od najvećih pojačanja ikada. Plus, Hapoel bi tako preoteo Ovusua velikom gradskom rivalu Makabiju koji je želeo krilnog igrača iz Crvene zvezde, ali na pozajmicu. Čelnici Hapoela iz Tel Aviva veruju u igračeve sposobnosti i pokazali su spremnost da urade transfer sa Crvenom zvezdom, pod uslovom da Ovusu uspešno prođe sve medicinske testove.

Kako piše portal "One" osoba koja je pomogla u dogovoru svih strana je napadač Hapoela iz Tel Aviva Emanuel Boateng. I on je iz Gane, kao i Ovusu, pa je Zvezdin fudbaler u razgovoru sa njim odlučio da napusti Beograd, nakon što mu je zemljak ispričao sve o klubu, atmosferi oko tima i životu u Izraelu.

Izrael nova šansa - Daglas Ovusu Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Plata 300.000 evra

Izreaelski portal piše da će Daglas Ovusu potpisati višegodišnji ugovor sa Hapoelom, po kojem će zarađivati oko 300.000 evra po sezoni. Pored toga, sporazum uključuje bonuse koji mogu povećati njegovu platu. Ceo posao trebalo bi da bude završen u sredu, najkasnije u četvrtak, kada stignu nalazi medicinskih testova.

Prema saznanjima Kurira Crvena zvezda je odranije odredila cenu za Daglasa Ovusua i ona iznosi 2.200.000 evra, baš onoliko koliko su ga platili Radniku iz Surdulice. Pošto je prvak Srbije ovog leta već sarađivao sa Hapoelom, jer je od njih kupio Kipranina Loizosa Loizua za 3.500.000 evra, vrlo je verovatno da će određeni novac biti prebijen prodajom upravo Daglasa Ovusua.