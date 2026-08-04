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Pitanje koje ovog leta najčešće odzvanja među pristalicama Partizana je sasvim jednostavno: Kada stižu pojačanja?

Odgovor nudi generalni direktor kluba Danko Lazović. Iako uverava javnost da će tim do kraja prelaznog roka pretrpeti određena osveženja, istovremeno jasno stavlja do znanja da iz trenutne pozicije nema prostora za rasipanje novca - jer ga jednostavno nema na pretek.

Ponuda Sasuola odbijena: Traže se bolji uslovi za Ugrešića

Ključ potencijalnih odlazaka i dolazaka leži u prodaji igrača, a trenutno je najtraženiji Ognjen Ugrešić. Italijanski Sasuolo procenio ga je na 8.000.000 evra, ali uz modele isplate koji u Humskoj nisu naišli na odobrenje.

1/7 Vidi galeriju Ognjen Ugrešić Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe

- Što se tiče Ugrešića, imao je najviše upita od naših igrača. Jedina zvanična ponuda je stigla od Sasuola, ali je neprihvatljiva za Partizan. Ponuda je takva da bi isplata obeštećenja trajala onoliko godina koliko bi važio Ognjenov ugovor u Italiji, a to u ovom trenutku nije prihvatljivo za nas - predočio je Lazović tokom razgovora u podkastu 2x45 i naglasio da je pregovarački status kluba poboljšana prethodnim transferom.

- Mi smo u dosta boljem položaju posle prodaje Vanje Dragojevića, a tu poziciju nismo imali kada smo pregovarali sa Rendžersom. Naša želja je da sa Ognjenom stabilizujemo situaciju.

Ukoliko Ugrešić do kraja prelaznog roka promeni sredinu, prirodan sled okolnosti diktira ekspresno dovođenje zamene.

- Naravno da će biti pojačanja. Saša Ilić i Radosav Petrović rade na tome, imamo sreću da su i oni partizanovci, svesni situacije. Uradićemo sve da Partizan izgleda bolje. Saša imenom i prezimenom, onim što je dao Partizanu, zaslužuje da mu damo više kvaliteta u kadru, ali okolnosti zaustavljaju proces pregovora. Isto tako, zabrana povlači sa sobom registraciju igrača za Teleoptik. Ispada da smo mi nesposobni, ali smo platili iznos koji se tražio, nije do nas. Svakako niko od nas ne nosi kući novac koji legne na klupski račun.

Nema licitiranja i kupovine mira

Eventualna velika prodaja ne znači automatski i trošenje miliona na nova pojačanja. U Humskoj odbacuju percepciju da se novac od obeštećenja mora odmah preusmeriti na skupocena pojačanja, svesni grešaka iz prošlosti.

1/10 Vidi galeriju Danko Lazović Foto: Www.partizan.rs

- Neozbiljno je imati takvu percepciju. Objašnjavam kakva je situacija po pitanju finansija. Partizan mora da pronađe način da dovede igrače koji su kvalitetni, a licitiranje koji je to novac je neozbiljno. U bliskoj prošlosti je tako Partizan koristio novac i nije bilo dobro po klub. Razumemo navijače, ali isto tako i situacija mora da se razume. Bilo bi pozitivno za mene da kažem kako ćemo uložiti 2.000.000 ili 3.000.000 evra, ali bi bilo neozbiljno. Vrednost igrača Partizana raste. Proces podmlađivanja je započet da bi Partizan došao u situaciju da na tržište plasira svoj proizvod. Dosadašnji dolasci u toku prelaznog roka su takvi da su u pitanju, skoro sve, pozajmice sa opcijom otkupa, da se klub ne bi doveo u situaciju ekstra dugovanja. Zaduživanje bi možda bilo popularno i kupilo bi nama vreme, ali niko iz uprave nije spreman da vrati Partizan gde je bio pre dve ili tri godine.

Lazović otvoreno priznaje da u klubu nema skrivenog novca, ali uverava da sportski sektor neumorno radi na jačanju tima.

- Velikog novca u Partizanu nema, ne zato što neko ne želi da da, nego što velikog novca jednostavno nema. Kada bi došao, sigurno bismo bili spremni da investiramo. Zbog toga smo doveli sportskog direktora, ali to je proces. Imali smo veliki problem u januarskom prelaznom roku, kada je trebalo da ojačamo tim, a onda se dešavalo sve sa čim je javnost upoznata, pa to radimo sad. Pojačanja će biti i radimo na tome danonoćno, pogotovo sportski sektor.

Optimizam uprkos slabijem startu sezone

Nakon skromnog učinka i osvojena četiri boda u uvodna tri kola Mozzart Bet Superlige, prvi čovek rukovodstva Parnog valjka i dalje veruje u ekipu i ističe da je u pitanju splet nesrećnih okolnosti.

- Sadašnji tim Partizana ima samo loš start. Ovaj tim ima potencijal da raste. Partizan je neočekivano izgubio bodove u poslednjim sekundama mečeva sa Zemunom i IMT-om, malo je bilo i loše sreće. Drugačije bismo pričali da se tad naša mreža nije tresla - zaključio je Danko Lazović.

Kurir Sport / Podkast 2x45 Mozzart Sporta

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