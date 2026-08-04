Nemački golman dolazi na pozajmicu...
Fudbal
AJAKS ZAVRŠIO STRAŠAN POSAO: Mark Andre Ter-Štegen stigao u Amsterdam!
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Fudbalski klub Ajaks saopštio je danas da je postigao dogovor sa Barselonom i Mark-Andreom ter Štegenom, pa ovaj 34-godišnji golman prelazi u Amsterdam na jednogodišnju pozajmicu iz španskog tima.
Ter Štegen je profesionalnu karijeru počeo je u Borusiji iz Menhengladbaha. Nakon tri i po sezone i 127 nastupa za klub iz svog rodnog grada, 2014. godine je potpisao za Barselonu.
Mark-Andre ter Štegen Foto: Bagu Blanco / Shutterstock Editorial / Profimedia, Profimedia, PRESSINPHOTO, PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy / Profimedia
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Od tada je odigrao 423 utakmice za katalonski klub i osvojio brojne trofeje, uključujući Ligu šampiona i sedam titula prvaka Španije.
Ovaj reprezentativac Nemačke, koji je odigrao 44 utakmica za nacionalni tim, drugu polovinu prošle sezone proveo je na pozajmici u Đironi.
Kurir Sport / Beta
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