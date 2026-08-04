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Predsednik UEFA Aleksandar Čeferin prošao je kroz nekoliko prelomnih borbi za kontrolu i budućnost evropskog i svetskog fudbala, gde su se kao ključni izazovi izdvojili slom projekta Evropske Superlige (ESL) i stalni sukobi sa predsednikom FIFA Đanijem Infantinom.

Poslednjih nedelju dana svedoci smo žestokog sukoba Aleksandra Čeferina i Đanija Infantina, nakon najave prvog čoveka FIFA da je imao nameru da prava na svetska prvenstva proda privatnim investitorima.

Jedan radi za fudbal, drugi ne Foto: Moritz Mller / Alamy / Alamy / Profimedia

Većina uz Čeferina

To je naišlo na žestoku osudu UEFA, a kada je ona sa svojih 55 članica ustala, onda su joj se priključile i ostale federacije, pre svih azijska i srednjeamerička. Južnoamerička (CONMEBOL) pružila je blagu podršku Aleksandru Čeferinu, dok se Afrička (CAF) nije oglasila i ona je glasačka mašina u rukama Infantina.



Krenimo redom... Kada je u aprilu 2021. godine 12 bogatih evropskih klubova iznenada objavilo osnivanje zatvorene Evropske Superlige, Čeferin je reagovao agresivnom strategijom "totalnog rata", Advokat iz Ljubljane nije birao reči, oštra retorika bila je njegovo oružje. Nazvao je projekat "sramotnim i pohlepnim predlogom" i "pljuvanjem u lice svim ljubiteljima fudbala". A, sam projekta evropske Superlige iz 2021. godine bio je težak tačno 3,5 milijardi evra!

1/6 Vidi galeriju Aleksandar Čeferin, predsednik UEFA Foto: Nick Potts / PA Images / Profimedia, RONALD WITTEK/EPA, BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia

Osetljiv na izdaju

Javno je prozvao čelnike ključnih klubova (poput svog prijatelja Andree Anjelija iz Juventusa, za kojeg je rekao da ga je izdao i Florentina Pereza iz Reala), optuživši ih za izdaju. Vrlo brzo je mobilisao ljude iz politike, kao i navijače. Čeferin je odmah uspostavio kontakt sa političkim liderima širom Evrope, odmah je održao sastanke sa tadašnjim britanskim premijerom Borisom Džonsonom i francuskim predsednikom Emanuelom Makronom. Politički pritisak, u kombinaciji sa masovnim protestima navijača ispred stadiona, posebno u Engleskoj, napravio je neizdrživ ambijent za osnivače Superlige.

UEFA je u saradnji sa nacionalnim savezima i ligama zapretila da će svi klubovi učesnici biti izbačeni iz domaćih prvenstava i Lige šampiona, a da će igračima biti zabranjeno učešće na evropskim i svetskim prvenstvima za svoje reprezentacije. Za svega 48 sati pukao je projekat Superlige. Pod ogromnim pritiskom UEFA, navijača i vlada, prvo su se povukli engleski klubovi - Mančester siti, Čelsi, Arsenal, Liverpul, Mančester junajted i Totenhem, što je dovelo do ekspresnog urušavanja projekta za manje od dva dana.

Čeferin je teško podneo izdaju od strane prijatelja Anjelija Foto: Andreas SOLARO / AFP / Profimedia

Fudbal nije na prodaju



Slogan "Football is not for sale" je pobedio. Čeferin je naknadne pokušaje revitalizacije Superlige i presude evropskih sudova iskoristio da osigura podršku Evropske komisije i udruženja navijača, ponavljajući da fudbal mora ostati otvoren sistem zasnovan na sportskim zaslugama.



Iako su Čeferin i Infantino nekada blisko sarađivali u UEFA, njihov odnos se pretvorio u institucionalni rat oko komercijalne dominacije nad svetskim fudbalom. Jedna od najžešćih tačaka sukoba odnosila se na FIFA pokušaje prodaje prava, investicione pakete i širenje turnira. Infantino je u više navrata pokušavao da progura ideje o prihvatanju ponuda finansijskih konzorcijuma i privatnih investicionih fondova, poput projekta teškog 25 milijardi dolara za investiranje u nova FIFA takmičenja.

Đani Infantino nije uspeo u svojoj ideji, za sada Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Uvek na suprotnim stranama



Čeferin je ove ideje proglasio "nemilosrdnim merkantilizmom" i prodajom "duše fudbala". Optužio je FIFA da pokušava da komercijalizuje svetski fudbal zarad sopstvenih finansijskih interesa i stvori privatno partnerstvo koje bi ugrozilo finansijski ekosistem evropskih klubova i saveza. Predsednik UEFA uspeo je da ujedini svih 55 članica UEFA, zapretivši kolektivnim bojkotom FIFA takmičenja ukoliko se prava i šampionati premeštaju van tradicionalnog modela upravljanja i ako se ugovori sklapaju bez saglasnosti evropskih saveza.



Osim komercijalnih prava, Čeferin se žestoko protivio Infantinovim projektima poput Svetskog prvenstva na svake dve godine. Zajedno sa južnoameričkom konfederacijom (CONMEBOL) odmah je sasekao ovaj Infantinov plan pretnjom potpunog bojkota evropskih i južnoameričkih selekcija. Posle je Čeferin uspeo i da spreči proširenje Klupskog svetskog prvenstva na 32 tima.

Biće tu još okršaja - Aleksandar Čeferin i Đani Infantino u jednoj raspravi Foto: Michael Taeger / imago sportfotodienst / Profimedia

Rat nije gotov...

Javno je kritikovao preopterećenost kalendara i rizik od povreda igrača, ocenivši da FIFA na ovaj način direktno udara na Ligu šampiona i resurse klubova koji daju igrače. Čeferin je kroz ove sukobe izgradio poziciju zaštitnika "evropskog sportskog modela", direktno uskraćujući Infantinu i FIFA monopol na komercijalno upravljanje najznačajnijim svetskim fudbalskim resursima.

Opet, ko poznaje Švajcarca i njegove sposobnosti da se snađe i dočeka na noge u svakoj situaciji, jasno je da se on neće tako lako povući i odustati od svojih ideja.

Neće odustati od svojih planova - Đani Infantino Foto: Heuler Andley / DiaEsportivo / imago sportfotodienst / Profimedia

Traži se ostavka



Đani Infantino nalazi se pod velikim pritiskom. Fudbalske federacije Evrope (UEFA), Azije (AFC) i Srednje Amerike (KONKAKAF) razmatraju stvaranje alternativnih međunarodnih turnira. Čelnici tri konfederacije nameravaju da primoraju predsednika FIFA Đanija Infantina da podnese ostavku. Već su pripremili nekoliko opcija ukoliko odluči da se kandiduje za četvrti mandat na izborima 2027. godine, izveštava Tajms.



Mogući koraci uključuju pokretanje novih takmičenja, bojkotovanje sastanaka Saveta FIFA i odbijanje podrške odlukama organizacije. Infantino je predsednik FIFA od 2016. godine. Sledeći predsednički izbori biće održani u martu 2027. godine.